Килдишене отказалась от поездки в США

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ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 14:21
Заместитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса Грета Килдишене отказалась от поездки в США на мероприятие Межпарламентского союза. Эту информацию DELFI подтвердил глава делегации депутат Гедиминас Киркилас.
Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Первый заместитель спикера Рима Башкене информировала правление о том, что Килдишене по семейным обстоятельствам отказалась от поездки в Нью-Йорк. Фракция ЛСКЗ намерена делегировать других членов фракции", - сказал Киркилас.

В США должны были ехать два члена фракции ЛСКЗ: Килдишене и Аушрине Норкене. "Крестьяне" заменят обеих.

Оппозиция на этой неделе поднимала вопрос, что в США будет делать новичок в политике со средним образованием, которая возможно не владеет английским, однако Килдишене заявила, что человек, который жил и работал в Великобритании не может не знать английского.

Портал напоминает, что Килдишене оказалась в эпицентре скандала, связанного с использованием автомобиля, который в лизинг у Agrokoncernas, принадлежащего Карбаускису, приобрела ее мать и передала ей во владение.

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