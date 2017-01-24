Килдишене: не вижу возможности нормально работать

Заместитель председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Грета Килдишене 24 января присутствовала на заседании Главизбиркома, который рассматривал ее отказ от депутатского мандата, и подтвердила, что она хочет уйти из парламента.

Килдишене прочла свое заявление, которое подала 23 января. Член комиссии Удрис спросил, действительно ли это ее воля, на вопрос Килдишене дала положительный ответ.

Главизбирком подтвердил, что полномочия Килдишене не действуют с 26 января.

Килдишене была выбрана в Аникщяйско-Паневежском одномандатном округе, поэтому 23 апреля там состоятся парламентские выборы. По словам председателя ГИК Зенонаса Вайгаускаса, повторные выборы будут стоить около 0,5 млн. евро.

"Я не вижу возможности нормально работать в парламенте и представлять интересы избирателей", - написала в своем заявлении депутат Килдишене.

На вопросы журналистов Килдишене не ответила, за нее перед камерой выступил адвокат Agrokonceras Эвалдас Валчюкас, который раздал журналистам письменное заявление депутата.

"На минувшей неделе интересовались обстоятельствами покупки автомобиля, которым я пользовалась. Сейчас я понимаю, что надо было немедленно представить обществу все необходимые документы и объяснения для того, чтобы рассеять сомнения. Однако я тогда была уверена в том, что не нарушила никакие законы, поэтому, чтобы защитить семью, приняла иное решение", - сказано в сообщении.

Килдишене письменно принесла извинения своим избирателям и всем людям, "которые после этой истории стали сомневаться, разочаровались или пережили неприятные чувства в отношении политиков и государственных учреждений".

"Вместе с тем, я надеюсь, что государством не будут управлять те, кто занимается поиском скелетов в шкафах", - написала политик.

В истории Килдишене таким "скелетом" можно назвать информацию о том, что в 2006 г. в отношении Килдишене было начато расследование по факту присвоения 1300 литов ее тогдашнего работодателя. Поскольку женщина признала свою вину и возместила ущерб, расследование было прекращено.