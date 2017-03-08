Кильдишене должна была декларировать сделку по покупке автомобиля

Комиссия обсуждала вопрос того, была ли обязана Г.Кильдишене декларировать приобретении ее матерью Владиславой Микалаускене автомобиля Range Rover путем выкупной аренды у принадлежащей Р.Карбаускису компании Agrokoncernas.

Мать Г.Кильдишене, которая была главой компании Greta Gretos также заключала сделки с компанией Agrokoncernas и СКЗЛ. На заседании Г.Кильдишене представлял работающий обычно с Agrokoncernas и СКЗЛ адвокат Эвалдас Вальчюкас. Г.Кильдишене на заседании комиссии не пришла, поскольку, по словам адвоката, избегает внимания СМИ.

Председатель Главной комиссии по служебной этике Ромаc Валентукявичюс устранился от руководства, поскольку ранее представил выводы о том, что Г.Кильдишене не должна была декларировать сделку. Другие члены комиссии усомнились в таком выводе, поэтому вопрос стали рассматривать по существу.

Заседание вел Виргиниюс Канапинскас, который представил важные обстоятельства: договор о выкупной аренде автомобиля Range Rover с В.Макалаускене был единственным договором компании Agrokoncernas такого рода. Р.Карбаускис публично признал, что помог семье Г.Кильдишене с приобретением автомобиля, а Г.Кильдишене пользовалась автомобилем как парламентскими нуждами и ее представляет тот же адвокат, что и Agrokoncernas.

Э.Вальчюкас на заседании представил информацию о том, что к оплате присоединились и пользовались автомобилем и члены семьи Г.Кильдишене, ее мать и двоюродный брат. Адвокат говорит, что Г.Кильдишене была не обязана декларировать сделку, поскольку ее заключила В.Микалаускене. Правда, в этом аспекте он не отрицал помощи Р.Карбаускиса. Э.Вальчюкас также утверждал, что помощь была эмоциональной.

Он говорит, что по сути требуют декларировать эмоции. Член комиссии Даля Паулаускайте задала адвокату вопрос, была ли обязана Г.Кильдишене, которая работала в комиссии по этике и процедуре, удалиться, если бы эта комиссия обсуждала Р.Карбаускиса. Э.Вальчюкас утверждал, что не думает Г.Кильдишене должна была удалиться.

История с лизингом автомобиля:

- Член Сейма Г.Кильдишене ездила на принадлежащем компании Agrokoncernas автомобиле, но не декларировала его. Она пояснила, что автомобиль у принадлежащей этой компании Р.Карбаускиса взяла в лизинг ее родственница. Выяснилось, что это мать В.Микалаускене

- Руководитель Главной комиссии по служебной этике Роман Валентукявичюс выяснил, что член Сейма не была обязана декларировать сделку родственницы. Обязательство декларировать появилось бы в том случае, если сделка была бы заключена супругом или партнером. Такие объяснения, не основанные на каком-либо расследовании, возмутили других членов комиссии. Р.Валентукявичюс возможно будет должен уйти в отставку.

- Возникли вопросы насчет того, из каких средств мать Г.Кильдишене могла ежемесячно платить за автомобиль по 1000 евро. Адвокат компании Agrokoncernas Эвалдас Вальчюкас показал DELFI договор В.Микалаускене с Agrokoncernas: там указано, что стоимость автомобиля с НДС достигает 47 190 евро, покупатель заплатила аванс в 5000 евро и обязалась каждый месяц платить по 1000 евро либо больше. В договоре указаны ссудных 3% с фактически не оплаченной суммы.

- После того, как поднялся скандал Г.Кильдишене сообщила, что ее родственница (мать) решила разорвать договор о выкупной аренде автомобиля. До разрыва договора В.Микалаускене заплатила 22 000 евро. Условия расторжения договора гласности не предаются.

- В.Микалаускене до 14 декабря 2016 года работала воспитателем в детском саду Taika. Она ушла с работы по собственному желанию. Мать Г.Кильдишене также является акционером и главой ЗАО Greta Gretos. Доступные данные Государственной налоговой инспекции не показывают никаких уплаченных фирмой в прошлом году налогов.

- Член Сейма П.Урбшис сказал DELFI, что, по словам Г.Кильдишене, ее мать имела сбережения из двух источников: это выплата за умершего брата и деньги, полученные с продажи унаследованного имущества.

- Г.Кильдишене защищал председатель СКЗЛ, парламентарий Р.Карбаускис, который также является акционером компании Agrokoncernas. Политик говорил, что Г.Кильдишене не совершила никакого нарушения.

- У общества возникли вопросы об отношениях Р.Карбаускиса и Г.Кильдишене, хотя оба политика отрицали их наличие.

- Последней каплей стала информация о том, что в отношении Г.Кильдишене начало досудебное расследование в связи с присвоением 1300 литов. Досудебное расследование было прекращено, поскольку Г.Кильдишене вернула деньги и договорилась с работодателем.