Кароблис призывает ЕС укреплять мощности против гибридных угроз

Укрепление мощностей Евросоюза (ЕС), направленных против гибридных угроз, должно быть одним из приоритетом сообщества, сказал на встрече министров обороны стран - членов ЕС в Брюсселе глава литовского оборонного ведомства Раймундас Кароблис.

"Постоянные кибернетические атаки, включая случай прошлой недели, а также направленные против военнослужащих союзников "fake news" (не соответствующие действительности новости) только подтверждают, что целенаправленное укрепление мощностей ЕС против гибридных угроз должно входить в число важнейших приоритетов оборонной политики ЕС", - подчеркнул министр.

Как сообщает Минобороны, Р. Кароблис также подчеркнул необходимость конкретно назвать источник этих угроз, говоря, что бороться с гибридными угрозами, "не называя, откуда они исходят - невозможно".

Укрепление кибернетических мощностей как одну из важнейших областей сотрудничества ЕС и НАТО отметил и участвовавший в одной из сессий встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что при проведении в жизнь общих инициатив по укреплению обороны НАТО необходима полная политическая поддержка стран-членов ЕС.