Кароблис призывает ЕС укреплять мощности против гибридных угроз

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BNS
пятница, 19 мая 2017 г. 14:46
Укрепление мощностей Евросоюза (ЕС), направленных против гибридных угроз, должно быть одним из приоритетом сообщества, сказал на встрече министров обороны стран - членов ЕС в Брюсселе глава литовского оборонного ведомства Раймундас Кароблис.
© Reuters / Scanpix

"Постоянные кибернетические атаки, включая случай прошлой недели, а также направленные против военнослужащих союзников "fake news" (не соответствующие действительности новости) только подтверждают, что целенаправленное укрепление мощностей ЕС против гибридных угроз должно входить в число важнейших приоритетов оборонной политики ЕС", - подчеркнул министр.

Как сообщает Минобороны, Р. Кароблис также подчеркнул необходимость конкретно назвать источник этих угроз, говоря, что бороться с гибридными угрозами, "не называя, откуда они исходят - невозможно".

Укрепление кибернетических мощностей как одну из важнейших областей сотрудничества ЕС и НАТО отметил и участвовавший в одной из сессий встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что при проведении в жизнь общих инициатив по укреплению обороны НАТО необходима полная политическая поддержка стран-членов ЕС.

BNS
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