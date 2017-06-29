Кароблис обсудит с министрами стран НАТО борьбу с терроризмом

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BNS
четверг, 29 июня 2017 г. 10:34
Литовский министр обороны Раймундас Кароблис во вторник примет участие во встрече министров обороны стран - членов НАТО в Брюсселе, на которой будут обсуждаться борьба с терроризмом и финансирование обороны.
© DELFI / Domantas Pipas

Министр обсудит прогресс, достигнутый в подключении НАТО к возглавляемой американцами международной коалиции против "Исламского государства".

Участники встречи также будут обсуждать финансирование обороны в странах - членах Альянса. Накануне заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что расходы союзников на оборону, не считая НАТО, в этом году должны возрасти на 4,3%.

Литва в этом году выделила на оборону примерно 1,8% внутреннего валового продукта (ВВП), а в следующем году финансирование обороны должны немного превысить 2% ВВП.

Главы оборонных ведомств обсудят сотрудничество НАТО и Евросоюза, а также осуществляемую в Афганистане миссию "Твердая поддержка". Сейчас в Афганистане служит 21 литовский военный.

BNS
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