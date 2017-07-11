Карбаускис заявил, что соглашение с консерваторами не меняет коалицию

"Коалиция не меняется, в коалиции работают СКЗЛ и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), в этом вопросе мнения партнеров по коалиции разошлись, но я бы сказал, что то, что сейчас происходит, показывает, что мы в Сейме находим поддержку всем сформулированным правительством предложениям - или голосами членов коалиции, или при помощи оппозиции", - сказал Р. Карбаускис во вторник на совместной краткой пресс-конференции лидеров "крестьян" и председателя партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.

Поскольку социал-демократы не поддерживают предлагаемую правительством реформу лесничеств, делегированный СКЗЛ премьер Саулюс Сквернялис заручился поддержкой оппозиционной фракции партии Союз Отечество - Христианские демократы Литвы (СОХДЛ), помогая при этом введению льготного тарифа НДС на отопление.

Это соглашение закреплено письменно - во вторник его подписали премьер С.Сквернялис, руководитель фракции СО - ХДЛ Г. Лансдбергис и глава фракции СКЗЛ Р. Карбаускис.

В соглашении отмечается, что в свете стремления Литвы к членству в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на продленной весенней сессии изменения в Законе о лесах о реорганизации управления государственными лесами будут приняты с предложениями, которые согласованы с позицией правительства.

Другой пункт соглашения говорит о том, что по представлению правительства с начала отопительного сезона осенью 2017 года "с целью уменьшения энергетической бедности и социального отчуждения жителей" будет введен льготный тариф НДС на отопление, а необходимые для этого правовые акты нужно будет принять до 1 октября.

"Мы получили просьбу поддержать важные реорганизации, которые нужны Литве, и когда находишься в оппозиции, сложно сделать так, чтобы за наши законы голосовали, и мы попросили поддержки своему законопроекту. Мы максимально поддержим вопрос реорганизации лесничеств, сейчас пойдем на голосование, и я надеюсь, что те вопросы, которые важны для правительства, будут приняты", - сказал Г. Ландсбергис на совместной пресс-конференции.

На вопрос, означает ли это, что правительство по сути начинает действовать в условиях меньшинства, премьер С.Сквернялис ответил, что это "работа ради стратегических интересов государства".

"Есть сотрудничество, что было декларировано и лидером крупнейшей оппозиционной фракции, и нами, поддержка стратегическим решениям, которые нужны Литве. Эти слова совпадают с делами", - оценил ситуацию глава правительства.

В обмен на голоса консерваторов при голосовании за реорганизацию лесничеств рассмотрит возможность возвращения льготы НДС на отопление, однако теперь льготный тариф будет уже не 9%.

"Скорее всего, мы установим другие тарифы", - сказал ранее во вторник BNS С. Сквернялис и заверил, что согласование этого с Еврокомиссией уже идет.

С июня на отопление распространяется обычный тариф НДС - 21%.