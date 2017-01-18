Карбаускис: я не лгун

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис во ходе онлайн-конференции на DELFI заверил, что его с заместителем, депутатом Гретой Килдишене "связывают только рабочие отношения". Политик также рассказал, почему его семья живет в другой стране и сказал, что он - не лгун.

Политику в последнее время приходится объяснять, почему заместитель председателя ЛСКЗ, депутат Килдишене ездила на автомобиле Range Rover, принадлежащем его компании Agrokoncernas, который в лизинг, по данным источников, купила ее мать. Депутат эту сделку не декларировала, и это вызвало вопросы в связи с помощью бизнес-групп депутатам – напрямую или через посредников.

Во время конференции Карбаускис не ответил на вопрос, на самом ли деле машину в лизинг взяла мать Килдишене. Однако он сказал, что Килдишене заверила его, что плативший аренду человек может декларировать доходы, полученные законным путем.

Когда разразился скандал, Килдишене обещала в скором времени приобрести свою машину и информировала, что ее родственник решил расторгнуть лизинговое соглашение с Agrokoncernas.

Карбаускис сказал, что все ответы будут получены из Государственной налоговой инспекции (ГНИ), которая расследует вопрос лизинга этого автомобиля. Однако ГНИ сможет поделиться результатами расследования только если получит письменное согласие Agrokoncernas.

На вопрос, даст ли Agrokoncernas такое разрешение, Карбаускис ответил так: "На все вопросы ответят", за исключением предания огласки фамилий частных лиц.

Килдишене ездила на автомобиле Agrokoncernas еще летом: ее остановили за превышение допустимой скорости, эта машина всегда стояла у ее дома во время предвыборной кампании.

9 августа на вопрос о машине Килдишене заверила DELFI, что это ее личный автомобиль.

Карбаускис признал, что сам только недавно купил личный автомобиль, до этого арендовал его у Agrokoncernas, но этот факт он декларировал.

"Арендуемая машина была неновой, а купил - новую", – объяснил он, почему решил купить автомобиль.

Он уверял, что подозрения будто его и Килдишене связывают близкие отношения - сознательная ложь, которую распространяют двое паневежцев: Гема Умбрасене и Мантас Лелюкас.

"Нас связывают исключительно рабочие отношения", – сказал политик.

Собеседник был возмущен тем, что его семье сейчас уделяют много внимания. Вторая супруга Карнаускиса Лина с детьми живет в Испании.

"Если бы мои дети родились в XXI веке, они сейчас были бы в Литве. Но они родились в XIX, т.е. в XX веке. Мои дети уже совершеннолетние. Они родились тогда, когда условия безопасности, законы здесь были не такими, как сейчас. В то время под Каунасом, где я живу, бесчинствовали организованные банды и т.п. Сейчас все изменилось. Я бы хотел спросить вас – почему не возвращаются 100 000 людей, которые сейчас находятся за границей? Чаще всего эти семьи сталкиваются с проблемой - их дети не могут легко интегрироваться в литовской школе. Родители хотят, чтобы дети окончили школу там, где начали учиться", – пояснил он, почему его семья живет за границей.

"Я не лгун", – отреагировал Карбаускис на подозрения.

На вопрос, правда ли, что машину у Agrokoncernas арендует мать Килдешене, Карбаускис не ответил, сказав только, что, по его мнению, никакого криминала тут нет. Он сказал, что сам опирается только на заверения Килдишене.