Карбаускис: вступление Трудового кодекса в силу могут отложить еще раз

"Если с чем-то не успеют, будут обсуждать вопрос отсрочки. Теоретически, не практически. Если не успеют, конец света не настанет, отсрочат. Мы хотим, чтобы Трехсторонний совет до конца обсудил ТК и не осталось сомнений", - сказал BNS Карбаускис.

По его словам, пока неясно, когда парламент будет решать вступление ТК в силу. В начале января после встречи с представителями Трехстороннего совета премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что верит, что дискуссии о ТК завершатся до весенней сессии, а ТК будет принят и вступит в силу 1 июля.

"Первый раз в истории Трехсторонний совет ясно знает высказанное нами мнение - что решите, то и примем.

В Трехстороннем собете и сейчас есть люди, особенно со стороны работодателей, которые считают, что неважно, что решит совет, все равно можно будет править в парламенте. Я ясно сказал, что в парламенте нельзя будет ничего менять", - сказал в интервью Žinių radijаs Карнбаускис.

Пресс-секретарь Сквернялиса Томас Бержинскас сказал BNS, что Сквернялис все еще надеется, что до 10 марта Трехсторонний совет договориться об основных вопросах ТК.

"Премьер-министр надеется, что по крайней мере основные, самые важные установки обеим сторонам удастся обсудить и договориться до конца установленного срока", - сказал Бержинскас.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала BNS, что есть вероятность, что договориться по всем вопросам ТК не удастся.

"Во вторник мы обсуждаем вопрос рабочего времени и отпусков. Есть вероятность, что до 10 марта по некоторым вопросам соглашение не будет достигнуто. Потребуется еще время для дополнительного заседания", - сказала Радишаускене.

В конце прошлого года парламент на полгода отсрочил вступление ТК в силу.