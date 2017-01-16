Карбаускис разозлился на насмешки в связи с идеей покупки фортепьяно

Председатель парламентского комитета по культуре Карбаускис 16 января распространил заявление, в котором призывает общество прислушаться к аргументам профессора Юозапайтиса в пользу профессионального фортепьяно для парламента.

"Член комитета по культуре Юозапайтис обратил внимание на то, что в парламенте нет фортепьяно, поэтому нет возможности проводить музыкальные мероприятия. Констатировали, что пианино, которое есть в парламенте, больше подходит для детского сада или школы, может, для небольшого клуба. По словам профессора, профессиональное фортепьяно позволило бы приглашать исполнителей, в первую очередь, талантливых детей в парламент, чтобы их заметили, дали им возможность для старта".

По словам Карбаускиса, он поддерживает идею Юозапайтиса и считает, что инструмент необязательно покупать, его можно брать на время для проведения мероприятий. Рассматривают и предложения профессора о приобретении подержанного инструмента или со скидкой мецената, а может покупкой в лизинг, поскольку профессиональный инструмент может стоить несколько десятков тысяч евро.

"В публичном пространстве, в социальной сети Facebook некоторые люди стали насмехаться над идеей профессора, по ошибке ее приписывают Карбаускису. Так в шутку пытаются обратить серьезный вопрос презентации парламента, поэтому Комитет по культуре предлагает сохранять рабочий настрой и вместе искать решение проблемы, поднятой профессором Юозапайтисом", – сказано в заявлении Карбаускиса.