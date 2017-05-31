Карбаускис рассказал о встрече с президентом

"Мы говорили о работе коалиции", - сказал Карбаускис, прибавив, что встреча состоялась по инициативе президента.

Может, президент видит какие-то проблемы? "Нет, президент очень довольна нашей работой", - сказал депутат.

О встрече Карбаускиса с президентом сообщили в среду на заседании Комитета по вопросам здравоохранения.

Председатель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что Карбаускис самый большой трус, но поблагодарил его за то, что он отступает ради разумных решений. Политик предположил, что это результат встречи с президентом, на что председатель комитета Агне Ширинскене ответила, что одно из предложений Карбаускиса было зарегистрировано в понедельник, до встречи с президентом. На встрече с журналистами Карбаускис признал, что с президентом обсудили и поправки к закону о контроле над алкоголем. По его мнению, президент на них вето накладывать не будет.

По словам Карбаускиса, президент больше хотела видеть Палёниса, но заодно пригласила и его.

На вопрос, что конкретно говорили о законе о контроле над алкоголем, политик ответил, что говорилось в общих чертах: "Мы об этом напрямую не говорили. Просто обсудили ситуацию".

Карбаускис был возмущен тем, что ВОЗ объявила неверные данные о количестве потребляемого алкоголя в Литве (на днях своими данными поделился Департамент статистики Литвы, по которым в Литве за год выпили меньше алкоголя, чем сообщала ВОЗ). Одно из объяснений разницы - iэто то, что Департамент статистики не учитывает употребление нелегального и неучтенного алкоголя, однако разница значительна.

По данным Департамента статистики, в 2016 г. на каждого жителя от 15 лет и старше приходилось 13,2 л алкоголя, по данным представителя ВОЗ - 16 л.

Эксперты считают, что самая большая разница в тенденции: по данным Департамента статистики количество потребляемого алкоголя снижается, а по данным ВОЗ - растет.