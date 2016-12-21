Карбаускис предлагает готовить военный резерв в учебных учреждениях

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BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 14:15
Общественный резерв сил обороны может проходить подготовку в учебных учреждениях - в школах и университетах, заявил председатель Комитета сейма по делам культуры, лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Эту идею он изложил в среду на заседании комитета, при рассмотрении нового проекта Национальной стратегии безопасности.

Р.Карбаускис утверждает, что сначала можно выбрать несколько школ и один университет, которые бы попробовали готовить резервистов.

"Реализовать это сразу на уровне всей страны невозможно", - сказал парламентарий.

Он отметил, что и девушек тоже должны готовить в резервисты.

BNS
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