Карбаускис пояснил встречу с Килдишене

 (3)
ru.DELFI.lt
пятница, 14 июля 2017 г. 14:09
14 июля гостем редакцию DELFI стал лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис. В ходе онлайн-конференции он пояснил причину встречи с Гретой Килдишене.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

DELFI напоминает, что в четверг вечером в Вильнюсе состоялась встреча Карбаускиса и бывшего депутата Килдишене, а также представителей связей с общественностью и юриста Людвики Мешкаускайте. На журналистов вызвали охрану, позже приехали еще три экипажа. Затем журналистов из здания выпроводили.

Источник "крестьян" подтвердил BNS, что Карбаускис лично координировал вопросы финансирования, распространения и рекламы изданной недавно книги Греты Килдишене.

Статьи по теме:
Удар в спину: Рамунас, правда делает свободным  (16)

"В центре города, в общественном месте, проходит встреча с представителями по связям с общественностью, говорят, что я участвовал в процессе издания книги, вдруг появляются журналисты и создают такую ситуацию, как будто здесь какой-то криминал. Просто хотели сделать фейковую новость" – сказал Карбаускис.

По его словам, на встрече обсуждалось распространение слухов о том, что он участвовал в издании книги Килдишене, однако в результате решили провести социальный эксперимент – участники встречи якобы сидели и анализировали работу журналистов, а потом решили завершить историю и выйти из помещения.

"Тут не может быть никакого криминала", – сказал политик и дал понять, что он оскорблен принципами работы СМИ. К примеру, он признал, что на звонки журналистов группы Lietuvos rytаs не отвечает уже 5 месяцев.

"Когда за дверью появляются журналисты Lietuvos rytаs, мне интересно, как они будут себя вести", – сказал он, прибавив, что эти журналисты объявляют тенденциозные новости.

Критиковал он и статьи Lietuvos rytаs о "Найсяйском фестивале".

Правда, Карбаускис подтвердил, что они ищут представителей по связям с общественностью, которые помогут лучше представить деятельность партии. Это была вторая тема, которую вчера обсудили во время встречи.

"Трудно как-то удержать, проводить коммуникацию", – сказал он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Удар в спину: Рамунас, правда делает свободным (16)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Представитель парламентской фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Повилас Урбшис пригрозил уходом из партии, если, по его словам, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис будет считать отношения с Гретой Килдишене приоритетными.

Карбаускис пояснил встречу с Килдишене (3)

Ramūnas Karbauskis
14 июля гостем редакцию DELFI стал лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис. В ходе онлайн-конференции он пояснил причину встречи с Гретой Килдишене.

Президент Литвы встретилась с участниками экспедиции "Миссия Сибирь" (22)

Президент Литвы встретилась с участниками экспедиции Миссия Сибирь
В пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с участниками экспедиции "Миссия Сибирь 2017", которые на следующей неделе отправятся в Иркутск.

Посол Литвы в России почтил память расстрелянных 75 лет назад министров (16)

Remigijus Motuzas
Посол Литвы в Российской Федерации Ремигиюс Мотузас на этой неделе посетил Екатеринбург, где почтил память расстрелянных министров межвоенной Литвы.

Посол в НАТО: Альянс ставит перед Россией вопросы о масштабе и сценариях учений "Запад-2017" (46)

Vytautas Leškevičius
Встретившиеся с представителем России послы НАТО в четверг поднимали вопросы о масштабе и сценариях планирующихся осенью по соседству с Литвой военных учениях "Запад-20017", говорит посол Литвы в Альянсе Витаутас Лешкявичюс.
Facebook друзья
Rambler's Top100