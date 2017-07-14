Карбаускис пояснил встречу с Килдишене

DELFI напоминает, что в четверг вечером в Вильнюсе состоялась встреча Карбаускиса и бывшего депутата Килдишене, а также представителей связей с общественностью и юриста Людвики Мешкаускайте. На журналистов вызвали охрану, позже приехали еще три экипажа. Затем журналистов из здания выпроводили.

Источник "крестьян" подтвердил BNS, что Карбаускис лично координировал вопросы финансирования, распространения и рекламы изданной недавно книги Греты Килдишене.

"В центре города, в общественном месте, проходит встреча с представителями по связям с общественностью, говорят, что я участвовал в процессе издания книги, вдруг появляются журналисты и создают такую ситуацию, как будто здесь какой-то криминал. Просто хотели сделать фейковую новость" – сказал Карбаускис.

По его словам, на встрече обсуждалось распространение слухов о том, что он участвовал в издании книги Килдишене, однако в результате решили провести социальный эксперимент – участники встречи якобы сидели и анализировали работу журналистов, а потом решили завершить историю и выйти из помещения.

"Тут не может быть никакого криминала", – сказал политик и дал понять, что он оскорблен принципами работы СМИ. К примеру, он признал, что на звонки журналистов группы Lietuvos rytаs не отвечает уже 5 месяцев.

"Когда за дверью появляются журналисты Lietuvos rytаs, мне интересно, как они будут себя вести", – сказал он, прибавив, что эти журналисты объявляют тенденциозные новости.

Критиковал он и статьи Lietuvos rytаs о "Найсяйском фестивале".

Правда, Карбаускис подтвердил, что они ищут представителей по связям с общественностью, которые помогут лучше представить деятельность партии. Это была вторая тема, которую вчера обсудили во время встречи.

"Трудно как-то удержать, проводить коммуникацию", – сказал он.