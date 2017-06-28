Карбаускис: отношения с социал-демократами налаживаются

Отношения между образующими правящую коалицию "крестьянами" и социал-демократами уже налаживаются, отмечает лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКХЛ) Рамунас Карбаускис.

"Наши отношения с Социал-демократической партией улучшаются, так как избраны новые председатель партии и руководитель фракции. Мы учимся лучше понимать и слышать друг друга, заблаговременно обсуждать различные намерения. Думаю, что угроза здесь не возникнет", - сказал в среду радиостанции Ziniu radijas политик.

Он также заявил, что никакой угрозы правящей коалиции нет.

"Правящая коалиция остаётся очень стабильной, никакой угрозы не вижу", - подчеркнул Карбаускис.

В мае лидер СКХЛ журналистам говорил, что судьба правящей коалиции будет зависеть от голосования по законопроекту о снижении доступности алкоголя и по поправкам к новому Трудовому кодексу. Оба закона Сейм уже принял.

Глава Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас в апреле утверждал, что социал-демократы "не будут больше такими податливыми, доступными и послушными, не имеющими собственных приоритетов партнёрами в коалиции".

Правящая коалиции располагает 75 мандатами из 141.