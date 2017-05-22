Карбаускис: обсуждение ТК будет отсрочено

Пока не будет выводов Трехстороннего совета (ТС) о поправках к новому Трудовому кодексу (ТК), которые одобрил парламентский Комитет по вопросам социальных дел и труда, обсуждение ТК в парламенте не начнется, обещают "крестьяне".

Спикер парламента Викторас Пранцкетис намерен предложить депутатам 23 мая обсудить только те пункты ТК, которые были согласованы с ТС. Однако староста фракции "крестьян" Рамунас Карбаускис сообщил BNS, что на пленарном заседании поправки к ТК обсуждаться не будут.

"Завтра (во вторник - BNS) обсуждение отложат. Они (ТС - BNS) завтра (во вторник - BNS) собираются и соответственно, если они могут сделать это завтра (обсудить поправки комитета - BNS), но если не сделают, тогда скажут, сколько им нужно времени. Мы не обязательно должны принять ТК в четверг, можем сделать это и на прошлой недели", - сказал BNS Карбаускис.

Он считает, что вопросы, которые обсудил комитет, помогут ТС быстрее принять решение. Карбаускис сказал BNS, что не обсуждал план отсрочки обсуждения ТК до получения выводов ТС ни с партнерами по коалиции, ни с главой комитета Альгирдасом Сисасом.

"Крестьяне" просят ТС оценить, отвечают ли принятые комитетом поправки позиции ТС. По словам Пранцкетиса, на заседании комитета одобрили такие предложения депутатов, которые с ТС не согласовывали.

"Для нас важно, чтобы мы на заседании проголосовали за документ, о котором договорился ТС. Во время обсуждения поправок на заседании комитета были сделаны отклонения от проекта правительства. Это нарушает договоренность с ТС, умаляет его роль в подготовке этого важного для Литвы документа", - убежден Пранцкетис.

Пока на повестке дня во вторник есть вопрос обсуждения варианта ТК, о котором договорились на ТС. Будет ли отсрочено обсуждение, выяснится после голосования за повестку дня.