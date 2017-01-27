Карбаускис об истории с кражей: если бы я все знал, то реагировал бы иначе

Карбаускис критически оценил утверждения покинувшего фракцию члена Сейма Бронисловаса Матялиса о том, что Килдишене может его шантажировать. Он утверждает, что Матялис порталу DELFI и ранее писал статьи, выражая в них направленное против партии мнение.

"Член парламента был во фракции, но не был в ней своими убеждениями. Меня это очень удивило, я спрашивал его о заявлениях против фракции, против коллег. Теперь произошло то, что произошло, это не удивительно. Я думал, что это произойдет раньше. Теперь ясно, что некоторые его комментарии, по-видимому, связаны с его личной неудовлетворенности ситуацией в Паневежисе. Потому что некоторые из его комментариев смешны, в частности - о возможном шантаже. Он, видимо, ощущает какую-то неприязнь, недовольство бывшим членом Сейма, что ничего общего с реальностью это не имеет. Не очень хорошо, если человек так себя ведет, сводит счеты. Это похоже на какую-то месть", - сказал DELFI Карбаускис.

На вопрос о том, кому Б. Матялис, по его мнению, мог таким образом мстить, политик ответил кратко: "Однозначно не мне".

Р. Карбаускис о краже: я не знал, что ей было 19 лет

Председатель Союза крестьян и зеленых также дает понять, что сейчас несколько иначе реагировал бы на новости о прошлом своей соратницы Килдешене.

Как уже сообщалось, заместитель председателя Партии крестьян и зеленых, а также его заместитель в парламентской фракции Г. Килдишене в минувшую пятницу объявила, что отказывается от парламентского мандата в связи с обнародованной информацией о том, что она скрыла от товарищей по партии начатое десять лет назад досудебное расследование относительно вероятно присвоенных средств на месте работы. Расследование прекращено, так как ущерб был возмещен.

"Я не знал тогда, что ей было 19 лет", - сказал Р. Карбаускис. Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о своей реакции, политик сказал, что не жалеет, однако в настоящее время не реагировал бы так остро. В то время казалось, что это единственно правильное решение.

Он сказал, что Килдешене ему и адвокату рассказала некоторые обстоятельства призошедшего, которые несколько изменили картину случившегося, однако раскрывать их он не стал. Он также не стал отрицать сам факт кражи.

"Это факт. Как факт его невозможно отрицать. Были предъявлены обвинения. Но когда понимаешь все обстоятельства, как это случилось, когда знаешь возраст человека, то понимаешь лучше. Когда новость была объявлена, она была представлена так, как будто это было вчера. Ну не вчера, но некоторое время назад. Год был написан, но никто не пытался отминусовать, сколько ей тогда было лет. Если бы тогда в этой новости было написано как минимум это, она имела бы совершенно другой привкус. Опять же решение принято, оно уже вступило в силу, никаких дискуссий по этому поводу быть не может. Я надеюсь, что бывший депутат сама захочет рассказать эту историю, чтобы все прояснилось", - сказал Р. Карбаускис.