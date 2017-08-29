"Очевидно, что господина Ландсбергиса на этот пост не избирали. (...) Нет никаких юридических возможностей для того, чтобы приравнять статус бывшего главы Верховного совета-Восстановительного Сейма статусу президента Литвы", - сказал 29 августа журналистам Карбаускис, ссылаясь на решение Конституционного суда (КС).

Если парламент будет рассматривать подобное предложение, политик считает, что неизбежно обратятся в КС. "КС повторит то, что уже было сказано, значит, это в силу не вступит", - считает Карбаускис.

Однако он не исключает, что может решаться вопрос гарантий Ландсбергиса.

"Вопрос о гарантиях, привилегиях и т.п. может обсуждаться в общем порядке. Но то, что статус не может приравниваться статусу президента - это ясно сказано", - сказал Карбаускис.

Политик не взялся отвечать на вопрос, обсудит ли парламент этот вопрос во время осенней сессии. "Я не видел никакого проекта, не знаю, хотел бы сам Ландсбергис, чтобы этот вопрос так обсуждался",- сказал Карбаускис.

На просьбу оценить предложение спикера парламента Виктораса Пранцкетиса в связи с предоставлением статуса президента Ландсбергису, Карбаускис ответил, что у спикера есть право выступать с предложениями.

Сам Пранцкетис сказал, что это было не предложение, а мнение.

"Предложения не было. (...) Я высказал мое мнение, сказал, что мнение надо согласовать с фракциями, говорил во множественном числе. Мы должны узнать, поддерживают ли этот вопрос, какое бытует мнение, поскольку этот вопрос стоит уже 25 лет и надо один раз сказать либо да, либо нет, и все на этом должно закончиться", - сказал журналистам Пранцкетис.

По его мнению, в первую очередь надо говорить об оценке деятельности человека, а не о привилегиях.

"Я думаю, что в первую очередь речь идет о статусе. Мы ищем не привилегии, не добиваемся гарантий, просто оцениваем деятельность", - сказал Пранцкетис.