Карбаускис назвал главную проблему партии

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ru.DELFI.lt
суббота, 7 января 2017 г. 15:47
Лидер Партии крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис на съезде партии в субботу в Каунасе назвал основную проблему партии.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Готовясь к будущим выборам в самоуправления "крестьяне" должны привлечь больше компетентных людей, способных занимать должности мэров и вице-мэров, особенно если повторится успех выборов в парламент.

С другой стороны, подчеркивает глава объединения, партия не может принять в свои ряды любого, особенно людей, которые спешат перейти из других партий, которые на выборах потерпели фиаско. Поэтому Карбаускис предлагает выборочно применять переходный период для лиц, которые спешат стать членами Партии крестьян и зеленых.

"Я должен сказать что на сегодня у нас есть два года на строительство партии, укрепление отделений, подготовку к следующим выборам в самоуправления", - сказал Карбаускис.

"В некоторых местах наши отделения такого объема, что если бы выборы были успешными, то почти весь отдел попал бы в городской совет, а так не должно быть. Отделение должны крепнуть и расти", подчеркивает лидер партии.

Карбаускис также предложил мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису сотрудничать на будущих муниципальных выборах в Каунасе и составить общий список.

Кстати, Карбаускис в субботу был переизбран председателем партии, однако процедура прошла так быстро, что некоторые делегаты могли этот момент пропустить. Оппонентов у Карбаускиса не нашлось, голосование проходило в открытом режиме.

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