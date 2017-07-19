Карбаускис: Килдишене покидает партию

 (27)
ru.DELFI.lt
среда, 19 июля 2017 г. 18:29
После встречи руководства Партии крестьян и зеленых и лидеров фракции в Сейме, глава «крестьян» сообщил, что Грета Килдишене покидает партию.
Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

После скандала в начале года Г.Килдишене отказалась от мандата члена Сейма и приостановила свое членство в партии.

Карбаускис отметил, что Килдишене заявление еще не сделала.

«Но ситуация складывается таким образом, что заявление должно быть. Это решение, скорее всего, связано с тем, что она незаслуженно обвиняется в том, что якобы у нее есть какие-то политические интересы. Мы никогда ни в каком контексте не говорили ни о Европейском парламенте, ни о каких-либо других выборах», - сказал Р. Карбаускис.

Ранее некоторые политики, в частности — покинувший в январе фракцию Партию крестьян и зеленых беспартийный Бронюс Матялис высказал мнение, что выпустившая недавно автобиографическую книгу «Откровенно» Килдишене может пытаться пройти по списку партии в Европейский парламент.

Член фракции беспартийный Повилас Урбшис сказал, что если Г. Килдишене пыталась бы участвовать в выборах, он покинул бы фракцию.

"Я прямо говорю: если Килдишене впишут в список кандидатов в ЕП, то я буду считать, что для Карбаускиса это особые отношения. И я, хоть и не являюсь членом партии, вряд ли останусь во фракции ЛСКЗ", – заявил политик.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

ДГБ предупреждал Плунге об угрозе провокаций со стороны России (57)

ДГБ предупреждал Плунге об угрозе провокаций со стороны России
Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) утверждает, что предупреждал власти Плунгеского района о возможных провокациях в рамках поездки группы литовской молодежи в Россию.

Карбаускис: Килдишене покидает партию (27)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
После встречи руководства Партии крестьян и зеленых и лидеров фракции в Сейме, глава «крестьян» сообщил, что Грета Килдишене покидает партию.

Учения "Запад-2017": у главы МИД Латвии к Беларуси больше нет вопросов (9)

Edgaras Rinkevičius
"У нас больше нет вопросов к Беларуси по поводу учений "Запад-2017", — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 19 июля по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в Минске.

Глава КНБО: нужно тщательное расследование связей политиков и влияния на энергопроекты (9)

Vytautas Bakas
Необходимо тщательное парламентское расследование связей политиков и их влияния на энергетические проекты, заявил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас. Сейм собирается прибегнуть к этой инициативе во время осенней сессии.

Генпрокуратура Литвы: Роландас Паксас подозревается в торговле влиянием (53)

Rolandas Paksas
В понедельник Генпрокуратура Литвы поставила в известность члена Европарламента (ЕП) Роландаса Паксаса и сообщила, чтополитик подозревается в торговле влиянием.
Facebook друзья