Карбаускис: Килдишене покидает партию

После скандала в начале года Г.Килдишене отказалась от мандата члена Сейма и приостановила свое членство в партии.

Карбаускис отметил, что Килдишене заявление еще не сделала.

«Но ситуация складывается таким образом, что заявление должно быть. Это решение, скорее всего, связано с тем, что она незаслуженно обвиняется в том, что якобы у нее есть какие-то политические интересы. Мы никогда ни в каком контексте не говорили ни о Европейском парламенте, ни о каких-либо других выборах», - сказал Р. Карбаускис.

Ранее некоторые политики, в частности — покинувший в январе фракцию Партию крестьян и зеленых беспартийный Бронюс Матялис высказал мнение, что выпустившая недавно автобиографическую книгу «Откровенно» Килдишене может пытаться пройти по списку партии в Европейский парламент.

Член фракции беспартийный Повилас Урбшис сказал, что если Г. Килдишене пыталась бы участвовать в выборах, он покинул бы фракцию.

"Я прямо говорю: если Килдишене впишут в список кандидатов в ЕП, то я буду считать, что для Карбаускиса это особые отношения. И я, хоть и не являюсь членом партии, вряд ли останусь во фракции ЛСКЗ", – заявил политик.