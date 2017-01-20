Карбаускис: Килдишене откажется от мандата члена Сейма

"Обнародована информация, после чего есть решение депутата покинуть парламент", - подтвердил DELFI Рамунас Карбаускис.

По его словам, это решение приняла сама Г.Килдишене.

Портал 15min.lt со ссылкой на свои источники сообщил, что в 2005 году фигурантка нынешнего скандала с лизингом дорого автомобиля совершила кражу на рабочем месте. Согласно публикации, в 2006 году проводилось расследование в отношении деятельности Греты Микалаускайте (сейчас — Килдишене), которая работала администратором на одном из предприятий. В ходе расследования установлено, что в 2005 году она вместе с сообщницей присвоила свыше 1300 литов этого предприятия. Досудебное расследование было прекращено, так как Г.Килдишене вернула деньги и подписала мировое соглашение с фирмой.

Премьер Саулюс Сквернялис и первый вице-спикер Сейма Рима Башкене сказали BNS, что Г. Килдишене должна отказаться от мандата члена Сейма в том числе из-за вновь выяснившихся обстоятельств в связи с вероятным присвоением средств с места работы в 2005 году.