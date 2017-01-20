Карбаускис: Килдишене откажется от мандата члена Сейма

 (41)
ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 18:03
Депутат от Союза крестьян и зеленых Грета Килдишене отказывается от мандата члена Сейма Литвы. Соответствующее заявление она намерена вручить в понедельник, сообщил информационному агентству BNS председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.
Greta Kildišienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Обнародована информация, после чего есть решение депутата покинуть парламент", - подтвердил DELFI Рамунас Карбаускис.

По его словам, это решение приняла сама Г.Килдишене.

Портал 15min.lt со ссылкой на свои источники сообщил, что в 2005 году фигурантка нынешнего скандала с лизингом дорого автомобиля совершила кражу на рабочем месте. Согласно публикации, в 2006 году проводилось расследование в отношении деятельности Греты Микалаускайте (сейчас — Килдишене), которая работала администратором на одном из предприятий. В ходе расследования установлено, что в 2005 году она вместе с сообщницей присвоила свыше 1300 литов этого предприятия. Досудебное расследование было прекращено, так как Г.Килдишене вернула деньги и подписала мировое соглашение с фирмой.

Премьер Саулюс Сквернялис и первый вице-спикер Сейма Рима Башкене сказали BNS, что Г. Килдишене должна отказаться от мандата члена Сейма в том числе из-за вновь выяснившихся обстоятельств в связи с вероятным присвоением средств с места работы в 2005 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Карбаускис: Килдишене откажется от мандата члена Сейма (41)

Greta Kildišienė
Депутат от Союза крестьян и зеленых Грета Килдишене отказывается от мандата члена Сейма Литвы. Соответствующее заявление она намерена вручить в понедельник, сообщил информационному агентству BNS председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии (16)

Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии
Молдова может аннулировать заключенное с ЕС соглашение об ассоциации для заключения "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским союзом. Такое заявление в ходе недавнего визита в Москву сделал молдавский президент Игорь Додон. Реализовать такие планы (Молдова - парламентская республика) И.Додону будет трудно, тем не менее своими действиями он может повлиять на общий тон дискуссии.

Премьер Сквернялис: в Литве нужно транслировать польские телеканалы (12)

Saulius Skvernelis
Во время посещения Шальчининкай в пятницу литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что в Литве нужно транслировать польские телеканалы.

Килдишене отказалась от поездки в США (4)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Заместитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса Грета Килдишене отказалась от поездки в США на мероприятие Межпарламентского союза. Эту информацию DELFI подтвердил глава делегации депутат Гедиминас Киркилас.

Спикер Cейма Литвы призвает главу Комиссии по этике уйти в отставку (8)

Romas Valentukevičius
Председатель литовского Cейма и лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Викторас Пранцкетис в пятницу призвал руководителя Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) Ромаса Валентукявичюса уйти в отставку.
Facebook друзья
Rambler's Top100