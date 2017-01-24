Карбаускис: это атака на власть

"Прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что в публичном пространстве уже вторую неделю идут разговоры не о планах и работе парламента и правительства. Теперь уже очевидно, что это первая серьезная попытка поколебать власть, избранную народом", -. заявил Р. Карбаускис.

"Мы впутались в бессмысленные дискуссии, явно не сказали, что мы должны дождаться выводов проверки и только тогда давать оценку. Не сказали, что нельзя издеваться над людьми, вмешиваться в их личную жизнь только потому, что этого хотят какие-то влиятельные силы, а не ответственные органы власти. Если намерение состояло в том, чтобы сломить нашу волю, то получилось наоборот", - продолжил глава Союза крестьян и зеленых.

По словам Р. Карбаускиса, уход члена Сейма Г. Килдишене не является признаком слабости.

"Она отказалась от мандата, чтобы в Литве поняли, что цель этой атаки в другом, она просто первая по списку. И, надеюсь, что последняя, потому что больше ни один член нашей фракции не уйдет в отставку без реальных доказательств, что нарушены законы Литвы. Прошлая неделя изменила нас, мы поняли, что атака против большинства Сейма, правительства будет жестокой и беспощадной, не считаясь с теми, на кого нападают и с членами их семей. События прошлой недели только укрепили мою решимость мобилизовать нашу фракцию, коалицию, еще более активно поддерживать наше назначенное правительство, чтобы мы могли осуществить те изменения, с надеждой на которые люди шли на выборы", - заключает политик.

Заместитель председателя Партии крестьян и зеленых, а также его заместитель в парламентской фракции Г. Килдишене в минувшую пятницу объявила, что отказывается от парламентского мандата в связи с обнародованной информацией о том, что она скрыла от товарищей по партии начатое десять лет назад досудебное расследование относительно вероятно присвоенных средств на месте работы. Расследование прекращено, так как ущерб был возмещен.

"Я не оценила влияния возможных ошибок моей молодости на ситуацию, когда сама стану членом сейма, а Союз крестьян и зеленых - правящей партией. У меня нет судимости, но я понимаю, что преданные огласке факты вредят репутации Сейма и ЛСКЗ, которая стремится к проведению в Литве в жизнь принципов честности, прозрачности и открытости", - говорится в ее обнародованном в пятницу заявлении.

Г. Килдишене еще раньше на минувшей неделе оказалась в центре внимания из-за заключенного ее матерью договора лизинга автомобиля с контролируемым лидером ЛСКЗ Р. Карбаускисом предприятием Agrokoncernas. Этим автомобилем пользовалась и парламентарий. Кроме того, большой резонанс вызвали и возникшие вопросы по поводу образования Г. Килдишене, других фактов ее биографии.

Г. Килдишене в понедельник вручила Главной избирательной комиссии (ГИК) просьбу о прекращении ее парламентских полномочий. ГИК примет решение во вторник, а также объявит о проведении новых выборов в одномандатном избирательном округе Аникщяй - Панявежис, где Г. Килдишене была избрана.