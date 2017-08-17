Карбаускис думает о возможности отказаться от законов о финансовой дисциплине

Принятые прежними властями законы, предусматривающие ограничения фискальной дисциплины для дефицита бюджета и роста расходов, не позволяют направлять дополнительно получаемые государством доходы на повышение благосостояния людей, утверждает лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

"Законы о фискальной дисциплине, которые были приняты во время кризиса, сегодня точно не нужны (...) Они не спасают от расточительства в государстве, они делают так, что из нашей страны уезжают десятки тысяч людей, и этому нет оправдания. Если бы мы подсчитали, что для экономики выгоднее - просто возвращать государственный долг такими темпами, какими мы возвращаем, и при таких низких годовых, как сейчас, или же инвестировать эти деньги в благосостояние наших людей, то ответ будет один - ясно, что инвестировать в благосостояние людей", - сказал Р. Карбаускис в интервью порталу DELFI в четверг.

Закон о финансовой дисциплине, ограничивающий использование сверхплановых бюджетных доходов, который был принят в ноябре 2007 года и вступил в силу с начала 2008 года, когда у власти было правительство социал-демократа Гядиминаса Киркиласа. В ноябре 2014 года, когда правительство возглавлял социал-демократ Альгирдас Буткявичюс, был принят Конституционный закон о проведении в жизнь фискального договора, который оговаривает обязательства страны по проведению ответственной финансовой политики.

Конституционный закон обеспечивает выполнение Договора Евросоюза (ЕС) о стабильности, координировании и способе управления в Экономическом и монетарном союзе (Договор о финансовой дисциплине ЕС). Литва подписала этот договор в марте 2012 года, а сейм ратифицирован его 28 июня того же года.

Р. Карбаускис сказал, что в сейме предстоят поиски компромисса относительно изменений Закона о фискальной дисциплине.

"Чтобы их изменить, нужно конституционное большинство, и я считаю, что об этом нам следует говорить и с оппозицией, и с позицией. (...) Чтобы на деле улучшить жизнь людей, нам нужно решиться на принятие этих решений", - сказал Р. Карбаускис порталу DELFI.