Карбаускис: до сих пор не понимаю в чем меня и Килдишене обвиняют

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ru.DELFI.lt
среда, 8 февраля 2017 г. 09:11
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис признал, что сданный в аренду матери Греты Килдишене Владиславе Микалаускене автомобиль Agrokoncernаs был своеобразной помощью.
Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам Карбаускиса, он мог бы оказать такую помощь любому депутату, если бы его попросили.

"Я могу сказать просто, по-человечески. Все нынешние депутаты и не только депутаты, если бы обратились за какой-то помощью, я бы без проблем помог", - сказал 7 февраля Карбаускис.

"Если компания предоставляет такие услуги, такая помощь была. Правильно? Я разве говорил, что компания не предоставляла такой (помощи – DELFI)? Разве я лгал?" - вопрошал политик.

"Если бы любой попросил, я бы сделал то же самое. Любой если бы попросил. Это законный кредит. Я не понимаю. Компания зарабатывает деньги, платит все налоги. Я до сих пор не понимаю, в чем меня и госпожу Килдишене обвиняют. если нелегальные доходы, если это выяснится, будет проблема. Если бы не уплатили налоги, была бы проблема", - продолжил он.

Как известно, бывший депутат Килдишене ездила на Range Rover, принадлежавшем компании Карбаускиса Agrokoncernas, но в декларации она не указала, что купила или арендовала этот автомобиль.

Когда разразился скандал, выяснилось, что машину в лизинг у Agrokoncernаs купила мать Килдишене Микалаускене.

Каждый месяц женщина платила 1000 евро, не считая начального взноса в 5000 евро и 7000 евро, которые были выплачены в сентябре 2016 года. всего за машину стоимостью 47 000 евро она успела перевести 22 000 евро. Однако появились вопросы, откуда такие деньги у лица, которое до декабря 2016 года работало воспитателем детского сада, а сейчас руководит небольшой компанией Greta Gretos.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) провела проверку и сделала вывод, что Agrokoncernas платил все налоги, продав машину в лизинг. Однако расследование в отношении матери Килдишене продолжается.

Карбаускис и Килдишене указали, что сделка была расторгнута. Карбаускис сказал, что вероятно, часть средств Микалаускене получит назад.

Килдишене через посредников утверждала, что ее мать получила деньги на машину из нескольких источников - 15 лет назад погиб служивший во Французском легионе брат Килдишене и за него была выплачена страховка - 30 000 евро. эту информацию подтвердило посольство Франции. Кроме того, утверждали, что мать Килдишене получила наследство, но эта информация пока не была подтверждена.

Килдишене отказалась от депутатского мандата, когда стало известно, что осенью 2005 года было заведено дело о мошенничестве - ее и ее коллегу подозревали в похищении у владельца компании, в которой девушки работали, 1300 литов. Дело было закрыто, поскольку ущерб был возмещен.

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