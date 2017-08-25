Сам Р. Карбаускис в пятницу сказал BNS в пятницу, что он лично это предложение не поддерживает, и подчеркнул, что это исключительно инициатива В. Пранцкетиса, с фракцией не согласованная.
"Рассчитывать, что наше большинство или какая-то его часть поддержит это решение - я не был бы так уверен", - сказал Р. Карбаускис.
На его взгляд, следует придерживаться принятого в 2002 году постановления Конституционного суда (КС) о том, что статус председателя работавшего в 1990 – 1992 годах Верховного совета - Восстановительного сейма не равнозначен закрепленному в 1992 году в Конституции статусу президента как главы государства.
"Сам лично я считаю, что, как, высказался КС - это не равнозначно. Сам лично я такое решение не поддержал бы", - сказал Р. Карбаускис в пятницу BNS.
Фракция ЛСКЗ собирается обсудить этот вопрос уже на следующей неделе.
Один из руководителей ЛСКЗ, спикер сейма В. Пранцкетис выразил газете Lietuvos rytas убежденность в том, что в 1990 – 1992 годах В. Ландсбергис был главой государства и пришло время этот статус узаконить. Однако вместе с тем В. Пранцкетис упомянул, что перед тем, как вносить это предложение в сейм, важно заручиться поддержкой большинства.
В. Ландсбергис возглавлял Верховный совет в 1990 года, когда был принят Акт о восстановлении независимости Литвы 11 марта. При В. Ландсбергисе Литва смогла выдержать экономическую блокаду СССР и получила международное признание.
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