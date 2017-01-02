Каким будет 2017-ый год в литовской политике?

Вильнюсское бюро агентства BNS представляет обзор важнейших ожидаемых событий политической и общественной жизни Литвы в 2017 году.

Поиски политического лидерства

Планы лидера Литовского Союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса по переносу центра политической власти из правительства в Сейм могут вызвать напряжение, если позиции парламентариев и кабинета министров Саулюса Сквернялиса разойдутся.

Президент Даля Грибаускайте демонстрирует новому правительству большую поддержку, чем кабинету социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса, а 2017-ый покажет, как практически будет проходить это сотрудничество. В первое полугодие одним из важнейших вызовов для новой власти будет поиск компромисса по реформе трудовых отношений.

Евроскептицизм

Российская угроза и финансовая помощь Евросоюза должны приостановить распространяющиеся в литовском обществе волны евроскептицизма, но действия Брюсселя в вопросах ограничения продажи земель иностранцам, дефицита бюджета и государственной ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai могут вызвать повышенное противостояние правительства с органами ЕС.

Партии: выборы руководства



Консерваторы и социал-демократы проведут выборы председателя партии. Вызов лидеру Союза Отечества -Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюсу Ландсбергису могут бросить другие представители христианско-демократического фланга, например Жигимантас Павилёнис, Лауринас Кащюнас или Паулюс Саударга, потенциальными претендентами также считаются Миколас Маяускас и Агне Билотайте.

В рядах социал-демократов среди кандидатов на пост лидера партии упоминаются Миндаугас Синкявичюс, Вилия Блинкявичюте, Гинтаутас Палуцкас, однако часть партийцев полагает, что свое решение не баллотироваться может изменить и экс-премьер Альгирдас Буткявичюс. Ситуация у либералов и в партии "Порядок и справедливость" во многом будет зависеть от хода антикоррупционных расследований.

Российская угроза

До инаугурации на пост президента США Дональда Трампа Литва надеется подписать договор о статусе американских военных, в первом полугодии этого года в Литве будет дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии, с танками и боевыми машинами пехоты.

Россия может попытаться использовать это в качестве оправдания повышенной милитаризации Калининградской области. Большая ясность в вопросе будущего НАТО и выполнения обязательств США может появиться после планирующегося поздней весной саммита НАТО в Брюсселе. В Литве можно ожидать активизацию дискуссии о всеобщем призыве и военном обучении в школах. В деле принятия союзников и продолжении модернизации армии может помешать слабо развитая инфраструктура в Литве.

Соседи: Польша или Германия?



В Европе, как и прежде, Литва должна придавать наибольший приоритет отношениям с Германией. Хотя правительство декларирует стремление восстановить более прочные связи с Польшей, Варшава не обещает прорыва, пока не будут приняты важные для поляков Литвы решения об образовании и написании фамилий.

На отношения с Беларусью в значительной степени будет влиять позиция Литвы по строительству АЭС в Островце. Литовская дипломатия подключится к переговорам о выходе Великобритании из ЕС, а голос Литвы наряду с Польшей будет слышен с позиций условий для эмигрантов.

Страсбургский суд

Европейский суд по правам человека должен огласить решения по делу о предполагаемой тюрьме ЦРУ в Литве и о правах осужденных на пожизненное заключение.

Должности

Весной завершится срок полномочий главы Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кестутиса Юцявичюса и главы Службы конкуренции (СК) Шарунаса Кесераускаса. Руководителя СРФП назначает министр внутренних дел, председателя СК - президент по предложению премьера.

Эмиграция: как повлияет Brexit?

В 2011–2014 годах масштабы эмиграции последовательно сокращались, но в 2015 и в 2016 года количество уезжающих вновь выросло, невзирая на общеэкономический рост и повышение зарплат. В 2017-ом станут видны первые признаки того, какое влияние на эмиграцию оказывает Brexit и решения нового литовского правительства.

Энергетика: первый груз СПГ из США

Вильнюсское тепловое хозяйство покинет Vilniaus energija, находящаяся в управлении французской Veolia, однако правовые споры по поводу инвестиций и деятельности компании могут продлиться целый год или даже больше.

В Литву может прибыть первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. После либерализации газового рынка в Латвии литовские продавцы смогут попытаться продать газ соседним компаниям. Продолжится согласование позиций Балтийских стран и Польши по синхронизации системы ЛЭП с Западной Европой. Эти планы может тормозить Россия, переживающая по поводу энергетической изоляции Калининградской области.

Беженцы

В Литву продолжат привозить беженцев, но до конца года, возможно, не удастся выполнить установленной ЕС квоты в 1105 человек. Этого не сделает и большинство стран Европы, а поток беженцев в Германию и Скандинавию может посеять еще большие сомнения в целесообразности программы квот.

Культура: в центре внимания Клайпеда

Культурной столицей Литвы станет Клайпеда. Весной будет ясно, удастся ли портовому городу обеспечить себе титул Культурной столицы Европы 2022 года, или в этой борьбе Клайпеду опередит Каунас. В Вильнюсе во второй половине года откроется обновлённая площадь Лукишкес. Будет отмечаться столетие французского языковеда литовского происхождения Альгирдаса-Юлюса Грейма, 120-летие писательницы Евы Симонайтите. В августе в Вильнюсском парке Вингис состоится концерт британской суперзвезды Робби Уильямса.