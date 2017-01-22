Из-за зависимости от азартных игр уходит в отставку советник министра здравоохранения

В связи с зависимостью от азартных игр должность покидает советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Артурас Мажримас, сообщают "Новости" телеканала TV3

В СМИ появилась информация о том, что А.Мажримас за год в казино Вильнюса и Каунаса проиграл 300 000 литов. Пресс-секретарь А.Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене утверждает, министр знал об этой давно случившейся истории и что связанные с этим проблемы решены. Однако А.Мажримас все же принял решение уйти.

"Это очень старая история, которая случалась еще в 2008 году. Да, этот человек действительно имел проблемы из-за зависимости от азартных игр, но они, по нашим сведениям, решены и он успешно живет без них. В 2009 году в связи упоминаемыми в СМИ фактами Клайпедским отделом Службы по расследованию финансовых преступлений было проведено расследование, в ходе которого не было установлено никаких финансовых нарушений", - говорит Л.Бушинскайте-Шрюбене.

По ее словам, министр здравоохранения в начале этого года обращался в спецслужбы по поводу всех, включая и А.Мажримаса, советников главы ведомства и никаких обстоятельств, из-за которых А.Мажримас не может работать на государственной службе, установлено не было.

"Решение уйти - абсолютно личное решение А.Мажримаса, аргумент которого очень прост: если его прошлое вызывает у кого-либо сомнения, то оно может мешать работе других, возникали бы ненужные скандалы, ненужные сомнения в публичном пространстве, а это без сомнения мешало бы работе всей команды. Человек чувствует ответственность, обязанность и не желая, чтобы такие вещи произошли, по своему решению в понедельник рано утром, придя на работу, вручит просьбу министру", - говорит пресс-секретарь.

А.Мажримас был советником министра по антикоррупционным вопросам.

В Сейм он выдвигался вместе с партией "Порядок и справедливость".