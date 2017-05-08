Исследование: почти половина жителей Литвы видят угрозу со стороны России

Пятая часть опрощенных - вооруженным или иным способом стала бы защищать страну, столько же людей покинули бы ее. Еще меньшее количество остались бы в Литве и ничего бы не предпринимали.

Защиту страны чаще выбирали литовцы, мужчины, более молодые, более обеспеченные, патриотически настроенные, согласные с демократическими ценностями и более удовлетворенные своей жизнью люди. Об этом свидетельствует данные представленного в Сейме исследования "Субъективная безопасность в изменяющемся геополитическом контексте: особенности, формирующие факторы и индивидуальные стратегии".

В ходе проходившей в понедельник презентации исследования и дискуссии был обсужден взгляд жителей Литвы на возможные угрозы национальной безопасности страны. Наибольшее внимание было уделено пониманию угрозы со стороны России и анализу взгляда на беженцев, выбору людей в ситуации реальной угрозы, влиянию СМИ на понимание угрозы и другим вопросам.

В ходе исследования выяснилось, что четверть жителей Литвы испытывают сочувствие в отношении беженцев, однако доминирует негативный взгляд на них. На вопрос, как бы они себя повели, если бы в Литве сильно увеличилось число беженцев, треть респондентов попытались бы их просто игнорировать, четверть - сторонились бы их, столько же попытались бы с ними познакомиться и помочь, меньшая часть была бы готова протестовать против них или реагировать негативно по отношению к ним иным способом.

По словами председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Витаутаса Бакаса, который инициировал презентацию исследования, такие научные работы нужны и значимы.

"На проблемы и угрозы мы должны смотреть как можно шире, мы обязаны знать позиции жителей страны по чувствительным темам безопасности, мы должны быть ознакомлены со взглядами людей", - утверждал он.

В.Бакас подчеркнул, что в данный момент ситуация в регионе очень напряженная, поэтому на это нужно смотреть как можно шире.

"Мы действительно имеем не будничную ситуацию, осуществляемые против Литвы информационные атаки - это лишь вершина айсберга. Именно поэтому нужно не только говорить, но и изучать происходящие процессы, оценивать угрозы, преобладающие настроения, чтобы принимаемые решения были обусловлены объективными данными научных исследований", - утверждал политик.

Представленный в Сейме проект в 2015-2017 гг. проводил Социологический институт Центра социальных исследований Литвы. Партнером проекта выступал Институт социальных инноваций. Он финансировался Литовским научным советом.