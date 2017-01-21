Инициатива: новый Музей Вильнюса расскажет о многонациональной столице Литвы

Инициатива: новый Музей Вильнюса расскажет о многонациональной столице ЛитвыШимашюс поддерживает

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BNS
суббота, 21 января 2017 г. 11:48
Мэр литовской столицы либерал Рямигиюс Шимашюс получил призыв группы парламентариев создать Музей Вильнюса.
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Парламентская Группа "третьего мая" утверждает, что в Вильнюсе не хватает музея, который бы дал возможность ознакомиться с многонациональным, мультикультурным наследием города, чтобы не только осознать историю города, его развития, но и то, какую большую роль в его создании сыграли сильные общины евреев, поляков, русинов.

"Мы убеждены, что такой музей сыграл бы не только важную познавательную роль, но и стал бы тем центром, который бы помог сегодняшнему литовскому обществу лучше узнать свою историю, лучше узнать друг друга. Таким образом можно способствовать взаимному человеческому доверию, а также новым возможностям эффективно решать проблемы, которые заботят тех или иных", - утверждает учредитель Группы "третьего мая" Андрюс Кубилюс.

Мэр столицы Р. Шимашюс сообщил BNS, что также считает такой музей нужным и пообещал приложить усилия, для того, чтобы он появился

"Конечно, в Вильнюсе много музеев, которые отражают часть истории города, но такого, в котором бы рассказывалось об основании города, исторической жизни и сегодняшнем дне, его городской культуре, этого нет, и очевидно, что он был бы нужен", - сказал мэр.

По его словам, если говорить о городском музее, то необязательно сразу же говорить о строительстве нового здания или создания нового учреждения. Р. Шимашюс считает, что можно воспользоваться уже действующими структурами, предоставив им новые функции.

Мэр отметил, что один из вариантов - использовать Ратушу.

Вильнюс, как столица Великого Княжества Литовского, в письменных источниках впервые упомянут в 1323 году.

BNS
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