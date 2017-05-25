Индия рассматривает возможность открытия посольства в Литве

BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 13:17
Индия, в которой проживает около 1,3 млрд. человек, рассматривает возможность открытия посольства в Литве, сообщил в четверг находящийся в Вильнюсе с визитом госминистр по иностранным делам этой страны Мобашар Акбар.
© Shutterstock nuotr.

"Да, на самом деле мы обсуждаем это. Надеемся, что в ближайшее время сможем сообщить важные новости", - заявил М. Акбар во время посещения МИД Литвы.

Он сказал, что пока не может раскрыть сроки открытия диппредставительства.

"Чтобы установить лимит времени, правительству нужно больше смелости, чем есть у меня", - пошутил один из представителей руководства индийской дипломатии.

Государственный министр является вторым по рангу должностным лицом в индийском министерстве, уступающим только министру.

Сейчас резиденция посла Индии в Литве находится в Варшаве.

BNS
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