Индия рассматривает возможность открытия посольства в Литве

"Да, на самом деле мы обсуждаем это. Надеемся, что в ближайшее время сможем сообщить важные новости", - заявил М. Акбар во время посещения МИД Литвы.

Он сказал, что пока не может раскрыть сроки открытия диппредставительства.

"Чтобы установить лимит времени, правительству нужно больше смелости, чем есть у меня", - пошутил один из представителей руководства индийской дипломатии.

Государственный министр является вторым по рангу должностным лицом в индийском министерстве, уступающим только министру.

Сейчас резиденция посла Индии в Литве находится в Варшаве.