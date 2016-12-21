Идея Карбаускиса: бесплатные билеты для школьников и пенсионеров

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ELTA
среда, 21 декабря 2016 г. 14:25
Председатель парламентского Комитета по культуре Рамунас Карбаускис выступил с новой идеей - бесплатные посещения театров и музеев для детей.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"У нас есть идея - чтобы наши пенсионеры и дети могли бесплатно посещать все государственные музеи Литвы. Мы должны наладить сотрудничество с Министерством науки и образования так, чтобы детей возили в музеи, чтобы их посещение включили в программу обучения. Что касается театра, то будет день, в который дети смогут посетить спектакли государственных театров бесплатно, это также будет включено в программу образования", - trečiadienį сказал журналистам Карбаускис.

Политик сказал, что будет выбран день, например, среда, и в этот день дети во все государственные театры смогут ходить бесплатно.

"При сотрудничестве с театрами школы будут выбирать спектакли о возрасту детей, заказывать пригласительные. Дополнительные расходы потребуются на транспортировку детей в определенный город, но на сегодняшний день есть такие факты, например, детей возят в Akropolis", - сказал Карбаускис.

По его мнению, коммерческие театры могут участвовать в этом добровольно.

"У частных театров есть свои планы, свой бюджет, но, думаю, что они присоединятся по собственной инициативе, по собственному желанию", - сказал Карбаускис.

Бесплатное посещение театров детьми, по словам Карбаускиса, будет финансироваться из госбюджета.

"Если говорить о расходах, то это не будет дорого стоить", - сказал политик.

По его словам, актеры будут рады знать, что зал будет полным.

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