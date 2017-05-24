Гузас назначен новым главой ВВС Литвы

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 12:52
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назначил новым главой военно-воздушных сил (ВВС) страны полковника-лейтенанта Дайнюса Гузаса, сообщило в среду ведомство.
© DELFI / Tomas Vinickas

До сих пор Д. Гузас был заместителем начальника штаба ВВС по операционным силам.

Д. Гузас начал служить в системе Минобороны в 1992 году. За свой срок службы он занимал различные должности в ВВС, офицер также служил в постоянной миссии Литвы при НАТО и Евросоюзе заместителем представителя по воздушной обороне.

Прежний глава ВВС Аудрюс Навицкас лишился поста в связи с намерениями ремонтировать литовские военные вертолеты в России.

По поводу отстранения от службы А. Навицкас сейчас судится с Минобороны.

Как утверждает министерство, направление предназначенных для поиска и спасения вертолетов на ремонт в Россию было остановлено на последнем этапе, оно прошло фильтры нескольких сотрудников системы обороны.

По мнению МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошeл бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях о отношении Москвы и положениями о внешней политике Литвы.

BNS
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