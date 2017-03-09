Группа женщин-парламентариев просит рассмотреть импичмент Пукасу

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BNS
четверг, 9 марта 2017 г. 14:10
Группа женщин-депутатов литовского парламента обратилась в Главную комиссию по служебной этике и процедурам Сейма с просьбой рассмотреть возможность импичмента в отношении депутата Кятутиса Пукаса в связи с возможными сексуальными домогательствами.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Женская группа обратилась в Комиссию по процедурам и этике с просьбой рассмотреть поведение депутата и оценить возможность импичмента, если сам К. Пукас не возьмет на себя ответственность, не извинится, и не уйдет в отставку. Доказательства настолько неоспоримы, что извинения - это самое малое, из того, что он может сделать. Мы призываем его уйти в отставку и взять на себя ответственность", - заявила в четверг журналистам председатель Женской группы в Сейме, либерал Аушрине Армонайте.

По ее словам, поведение коллеги "принижает репутацию всех женщин Литвы, имя члена Сейма и совершенно дискредитирует репутацию парламентария".

Правом инициировать импичмент в Сейме облагает группа минимум из 36 депутатов, а в связи с нарушениями законов и этики - Комиссия по процедурам и этике.

Женщины обвиняют представителя фракции "Порядок и справедливость" К.Пукаса в сексуальных домогательствах, политик обвинения отрицает.

Телеканал Info TV сообщил, что к нему обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время собеседования на пост помощницы парламентария получила от 64-летнего К. Пукаса предложение посетить его номер в парламентской гостинице, осмотреть спальню, она также услышала заявления о том, "как было бы приятно поваляться в кровати спальни". По словам журналиста, жительница столицы на первом собеседовании также услышала комментарии по поводу ее груди и прочие непристойные намеки.

Сам К.Пукас обвинения отрицает, утверждая, что гостиничный номер - его место работы, которое и показывал кандидатам. Политик утверждает, что это провокация против него.

BNS
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