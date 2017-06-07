Грибаускайте встретится с Порошенко

Этот визит в частности приурочен к дате вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) - 11 июня, безвизовый режим позволит украинцам с биометрическими паспортами в течение 90 дней находиться в шенгенском пространстве с туристическими, деловыми целями или с целью посещения близких.

Пресс-служба Президент сообщила, что на встрече в пятницу с П. Порошенко глава государства обсудит ситуацию с безопасностью, проведение в жизнь Минских соглашений, вступление в силу соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Главы государств также обсудят борьбу с коррупцией, реорганизацию генеральной прокуратуры, судебной системы, госсектора, обеспечение прозрачных условий для бизнеса.

Президенты встретятся с прошедшими лечение в Литве украинскими военнослужащими. Ежегодно с 2014 года в Литве бывает на лечении примерно по 50 раненых украинцев.

В пятницу вечером Д. Грибаускайте откроет "Дни Литвы" в Харькове. Это традиционное мероприятие, организуемое посольством Литвы в Киеве, которое каждый год проходит в разных городах Украины.

Харьков - второй по величине город Украины, он находится в 40 километрах от российской границы.

Россия в 2014 году аннексировала полуостров Крым, когда был свергнут пользовавшийся поддержкой Москвы украинский президент Виктор Янукович. Спустя несколько месяцев сепаратисты при поддержке Москвы заняли часть Луганской и Донецкой областей.