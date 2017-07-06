Грибаускайте: внимание США к Восточной Европе остается пристальным

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BNS
четверг, 6 июля 2017 г. 08:25
Визит президента США Дональда Трампа в Польшу, на встречу руководителей стран Восточной и Центральной Европы, показывает, что внимание США к Восточной Европе остается пристальным, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Кроме помощи и поддержки со стороны НАТО, поскольку США - одна из важнейших стран НАТО, у нас параллельно существует прямая поддержка США как отдельного государства. Такой визит в нашем регионе очень символичен, однако вместе с тем имеет большое практическое значение, поскольку принятые сейчас решения могут означать увеличение финансирования мер сдерживания на 40%, эти средства в основном пойдут на эти меры в нашем регионе. То, что США демонстрирует такое понимание и поддержку нашему региону, на самом деле хорошей пример, потому что были всякие сомнения в связи со снижением внимания в Европе вообще, но мы видим, что уровень внимания к нашему региону остается высоким и важным", – сказала в интервью LRT Грибаускайте.

Она обещала, что на встрече с Трампом обсудит, на что Литва рассчитывает от США.

"Есть еще один хороший повод. Я во второй раз встречусь с президентом. Первый раз был в Брюсселе, где у меня была возможность высказать наши надежды в связи с будущим НАТО. Сейчас я больше буду говорит о вызовах, с которыми сталкивается наш регион, Литва и на что мы рассчитываем со стороны самих США. Отметим, что для нас очень важно", – сказала Грибаускайте.

6 июля глава Литвы в Варшаве примет участие во встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы с президентом США Трампом. На встречу приедут руководители 12 стран.

Трамп в Польшу заедет перед встречей стран большой двадцатки в Германии. Некоторые наблюдатели утверждают, что этой встречей Варшава будет пытаться показать свое лидерство в регионе как противовес блоку Германии и Франции в ЕС.

Страны Восточной Европы были обеспокоены тем, что во время предвыборной кампании Трамп обещал улучшить связи с Россией и умалял роль НАТО, называя Альянс пережитком,а недавно на встрече в Брюсселе не высказал поддержки в адрес принципа коллективной обороны.

Однако дипломаты обращают внимание на то, что визиты представителей новой администрации США в регион в последнее время участились. В мае с визитом в Литве находился министр обороны США Джеймс Мэттис, в апреле в Эстонию с визитом прибыл спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

В конце июля в Эстонию на встречу с президентами стран Балтии с визитом прибывает вице-президент США Майк Пенс.

BNS
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