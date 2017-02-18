Грибаускайте: Украине нужно дать больше времени и поддержки

 (50)
ЛIГАБiзнесIнформ
суббота, 18 февраля 2017 г. 14:58
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Украине сложно реформироваться из-за экономических проблем и войны, которая идет на территории страны. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Нам нужно был терпимыми и дать ей (Украине - ред.) больше времени и поддержки", - считает она.

Президент Литвы считает минские соглашения мертвыми с той точки зрения, что Россия их не выполняет.

Но Грибаускайте не считает их политически мертвыми, поскольку Минск согласовали все стороны и договоренностями руководствуются в отношениях с Россией.

ЛIГАБiзнесIнформ
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Буткявичюс заявил: важную реформу крестьян не поддержим (10)

Algirdas Butkevičius
Партнеры по коалиции Союза крестьян и зеленых социал-демократы жалуются на то, что не знают, каким образом правительство Саулюса Сквернялиса намерено осуществить ряд реформ.

Грибаускайте: Украине нужно дать больше времени и поддержки (50)

Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Украине сложно реформироваться из-за экономических проблем и войны, которая идет на территории страны. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.

Блинкявичюте: отделения подняли вопрос участия в коалиции (7)

Vilija Blinkevičiūtė
Заместитель председателя Социал-демократической партии, евродепутат Вилия Блинкявичюте говорит, что подразделения партии поднимают вопрос присутствия социал-демократов в правящей коалиции. Как известно, социал-демократы сформировали коалицию с Союзом крестьян и зеленых.

Президент Литвы отправилась на Мюнхенскую конференцию (52)

Dalia Grybauskaitė
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу примет участие в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности. На ней в этом году будут преобладать дискуссии об отношениях Евросоюза (ЕС) с США под руководством Дональда Трампа.

Литву посетит новый глава МИД Германии (6)

Литву посетит новый глава МИД Германии
На следующей неделе Литву посетит новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Facebook друзья
Rambler's Top100