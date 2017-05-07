Грибаускайте: свобода слова укрепляет государство

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BNS
воскресенье, 7 мая 2017 г. 13:18
День возвращения печати, языка и книги президент Литвы Даля Грибаускайте призывает почтить память тех людей, которые ценой своей свободы и даже жизни защищали и берегли наше самое ценное богатство – уникальный литовский язык.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Приближающийся день столетия восстановления государства напоминает, что восстановленная литовская печать пробуждала национальное самосознание и упорно шаг за шагом вела Литву к 16 февраля", - сказано в поздравлении президента.

Грибаускайте также обратила внимание на обязательства СМИ перед гражданским обществом, на нелегкую работу журналистов и ответственность в деле служения профессиональному долгу и соблюдения требований честной и этичной журналистики.

"Свобода слова - незаменимое оружие информационной войны, в борьбе с вражеской пропагандой, для пресечения узких партийных, номенклатурных или коммерческих интересов. Однако в индексе мировых СМИ Литва в этом году упала на одну позицию и сейчас занимает 36 место. Одной из основных причин этого эксперты считают риск, который вызывают интересы крупного бизнеса", - подчеркнула президент.

По ее словам, озабоченность вызывает и то, что только в последние несколько месяцев было несколько попыток при помощи поправок к закону ограничить свободу слова.

Независимое свободное слово, утверждающее принципы демократии и свободы, критическую мысль и открытость, для Литвы было и будет неоспоримой ценностью в деле укрепления государства", - сказано в поздравлении президента.

7 мая в Литве по традиции отмечают День возвращения печати, языка и книги. В Литве после восстания в 1863 г. решением царской России была запрещена литовская печать на латинице. Этот запрет действовал в 1864-1904 гг.

BNS
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Грибаускайте: свобода слова укрепляет государство (27)

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День возвращения печати, языка и книги президент Литвы Даля Грибаускайте призывает почтить память тех людей, которые ценой своей свободы и даже жизни защищали и берегли наше самое ценное богатство – уникальный литовский язык.

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