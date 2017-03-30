Грибаускайте советует правящим больше обсуждать реформы между собой

"Чего мне действительно не хватает, так это внутреннего диалога (в правящей коалиции - ред.), более глубокого и подробного предварительного обсуждения реформ, до вынесения споров в общественное пространство. Так что я бы пожелала этого правящему большинству", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в четверг.

Она сказала, что споры в правящем большинстве по поводу разных реформ - это хорошее явление: "Важно, чтобы общие цели были сформулированы еще во время выборов и в программе правительства".

"Смогут ли правящие результативно работать и в дальнейшем? Я могу только то, что они должны смочь. Это их обязанность. Поэтому они и были избраны, что люди ожидают этих реформ, поэтому обязательно нужно найти пути и средства, как достигнуть консенсуса между собой и стремиться к проведению реформ в жизнь", - сказала президент.