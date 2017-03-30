Грибаускайте советует правящим больше обсуждать реформы между собой

BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 15:15
До начала публичных споров относительно реформ правящему большинству стоило бы подробнее обсудить их между собой, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте после конфликта правящих по поводу реорганизации системы высшего образования.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Чего мне действительно не хватает, так это внутреннего диалога (в правящей коалиции - ред.), более глубокого и подробного предварительного обсуждения реформ, до вынесения споров в общественное пространство. Так что я бы пожелала этого правящему большинству", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в четверг.

Она сказала, что споры в правящем большинстве по поводу разных реформ - это хорошее явление: "Важно, чтобы общие цели были сформулированы еще во время выборов и в программе правительства".

"Смогут ли правящие результативно работать и в дальнейшем? Я могу только то, что они должны смочь. Это их обязанность. Поэтому они и были избраны, что люди ожидают этих реформ, поэтому обязательно нужно найти пути и средства, как достигнуть консенсуса между собой и стремиться к проведению реформ в жизнь", - сказала президент.

BNS
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Политика

Грибаускайте советует правящим больше обсуждать реформы между собой

Dalia Grybauskaitė
До начала публичных споров относительно реформ правящему большинству стоило бы подробнее обсудить их между собой, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте после конфликта правящих по поводу реорганизации системы высшего образования.

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