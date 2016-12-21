Грибаускайте сказала, чего ждет от правительства Литвы

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ELTA
среда, 21 декабря 2016 г. 14:48
Новое правительство должно сокращать социальную разобщенность, больше внимания уделять образованию и укреплению обороны страны, сказала после встречи с членами 17-го правительства Литвы президент Даля Грибаускайте.
© DELFI (K. Pansevič nuotr.)

В числе работ, которые упоминала президент – завершение компенсации пенсий, приведение в порядок Трудового кодекса, ориентирование системы образования на потребности рынка труда, укрепление обороны, упрощение процедуры госзакупок, приведение в порядок деятельности госкомпаний.

"Оно (управление – ELTA) должно быть эффективным, но, в первую очередь, прозрачным и гарантировать доходы государству. Пока мы видели обратную тенденцию", – сказала Грибаускайте, отметив, что порочная практика, когда главы госкомпаний занимали свои посты много лет, должна завершиться.

По словам Грибаускайте, незасекреченные данные по управлению страной должны быть доступны обществу.

"У нас есть укоренившаяся проблема в различных базах, а также "Центр реестра", за размещение документов в нем или данных, даже госкомпаниям и ведомствам приходится платить немалые деньги", – отметила президент.

Грибаускайте также отметила, что один из ее личных приоритетов – реформа государственных заведений опеки.

До 2018 г. Литва должна выделять на оборону 2% ВВП, сказала президент, подчеркнув, что правительство придерживается такой же позиции.

"Это не просто расходы, они должны идти на модернизацию армии. Пусть наша армия невелика, но она должна быть способной к обороне и показывать пример прозрачного использования средств", – сказала президент.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, сотрудничество между правительством и службой президента приобретает новый качественный стимул, а названные президентом приоритеты отражены в программе правительства.

"Правительство работает больше недели и эти дела уже начали делать", – сказал премьер.

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