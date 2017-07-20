Грибаускайте: ПВО - один из главных приоритетов в области обороны

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BNS
четверг, 20 июля 2017 г. 12:36
Противовоздушная оборона (ПВО) остается одним из главных национальных приоритетов в области обороны, говорит литовский президент Даля Грибаускайте, которая в четверг в окрестностях Шяуляй наблюдала за ходом военно-воздушных учений НАТО Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017").
© DELFI / Karolina Pansevič

"Президент подчеркивает, что противовоздушная оборона остается одним из главных национальных приоритетов в области обороны. Для безопасности Балтийских стран необходимы рассчитанные на длительный срок решения по противовоздушной обороне всего региона", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По словам главы государства, в оборонные планы НАТО также должны быть включены конкретные средства противовоздушной обороны во избежание вероятной военной изоляции стран Балтии.

Как отмечает президент, в случае возникновения угрозы миссия воздушной полиции НАТО должна стать составной частью противовоздушной обороны. Это означает, что несущие дежурство в Балтийских государствах истребители Альянса в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

ПВО - одно из самых слабых звеньев в обороне Балтийских стран, потому что основные капиталовложения делаются в сухопутные силы.

У Литвы, Латвии и Эстонии нет своих истребителей и они используют только системы ПВО малой дальности. Литва в этом году собирается подписать договор с норвежцами о приобретении систем средней дальности NASAMS.

Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн. евро.

Для проведения учений Tobruq legacy 2017 в Литве впервые размещена американская зенитно-ракетная система большой дальности Patriot, которая может сбивать и ракеты.

По словам Д. Грибаускайте, это показывает, что "обязательства США и НАТО перед Балтийским регионом тверды и опираются на реальные действия, а не на слова".

Президент отмечает, что проходящие в Литве учения также важны для дальнейшего создания архитектуры противовоздушной обороны Литвы и стран Балтии.

В учениях Tobruq legacy 2017 в Литве задействовано примерно 500 военнослужащих и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран-членов НАТО. Учения проходят также в Чехии и Румынии.

BNS
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Грибаускайте: ПВО - один из главных приоритетов в области обороны
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