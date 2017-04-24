Грибаускайте поздравила Литву с 95-летием баскетбола

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ELTA
понедельник, 24 апреля 2017 г. 08:54
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила страну с 95-летием баскетбола. По словам президента, за время независимости Литвы было немало таких моментов, когда вся Литва становилась баскетбольной площадкой, а одно меткое попадание в корзину заставляло подпрыгнуть три миллиона соотечественников с радостными криками.
Dalia Grybauskaitė/LRP nuotr.

По словам главы страны, победы литовских баскетболистов в сердцах литовцев часто разрушали все железные стены, а поддержка литовских спортсменов превращалась в гражданское и духовное сопротивление.

Президент подчеркнула, что и сейчас наш баскетбол, имена легендарных баскетболистов - словно пароль, открывающий сердца и вызывающий симпатии во всем мире. Поэтому объединяющая сила баскетбола всегда напоминает: если мы можем быть чемпионами на баскетбольной площадке, можем быть ими и в других сферах.

За 95 лет достижения литовских талантов и сборных не раз восхищали болельщиков разных стран. Различные сборные Литвы завоевали десятки медалей на чемпионатах Европы, мира и на олимпийских играх. Литва - единственная страна Старой Европы, которая с 1992 года участвовала во всех олимпиадах.

История литовского баскетбола началась 23 апреля 1922 года. Именно в тот день состоялся первый официальный матч с участием каунасской команды и команды Литовского союза физкультуры (ЛСФ). В первом матче со счетом 8:6 победила команда ЛСФ.

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