Грибаускайте поздравила Литву с 95-летием баскетбола

По словам главы страны, победы литовских баскетболистов в сердцах литовцев часто разрушали все железные стены, а поддержка литовских спортсменов превращалась в гражданское и духовное сопротивление.

Президент подчеркнула, что и сейчас наш баскетбол, имена легендарных баскетболистов - словно пароль, открывающий сердца и вызывающий симпатии во всем мире. Поэтому объединяющая сила баскетбола всегда напоминает: если мы можем быть чемпионами на баскетбольной площадке, можем быть ими и в других сферах.

За 95 лет достижения литовских талантов и сборных не раз восхищали болельщиков разных стран. Различные сборные Литвы завоевали десятки медалей на чемпионатах Европы, мира и на олимпийских играх. Литва - единственная страна Старой Европы, которая с 1992 года участвовала во всех олимпиадах.

История литовского баскетбола началась 23 апреля 1922 года. Именно в тот день состоялся первый официальный матч с участием каунасской команды и команды Литовского союза физкультуры (ЛСФ). В первом матче со счетом 8:6 победила команда ЛСФ.