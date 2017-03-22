Грибаускайте: пока не решимся на существенные реформы, жители будут уезжать

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ELTA
среда, 22 марта 2017 г. 14:23
Для того чтобы остановить потоки эмиграции, нужны существенные реформы, а обещанные перемены должны быть быстрыми и эффективными, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.
Saulius Skvernelis, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Люди решаются на эмиграцию по разным причинам - разнице в уровне жизни, качестве образования, бюрократии, социального самочувствия и многим другим. Пока мы не решаемся на существенные реформы, люди будут искать лучшей жизни в других странах. Обещанные перемены должны быть быстрыми и эффективными. Они нужны всем, также и тем, кто хочет вернуться", - сказала президент.

Сообщалось, что в прошлом году из Литвы уехали 50 300 жителей, а иммигрировали - 20 200 человек. По данным Департамента статистики, по сравнению с 2015 г., число эмигрантов увеличилось на 5800 человек (13%), а число иммигрантов снизилось на 2000 (8,9%).

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