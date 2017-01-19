Грибаускайте оценила скандал с участием Килдишене

"Во-первых, эта история - ответственность одной из основных правящих партий, и она начинает компрометировать саму партию. Поэтому должны как можно скорее представить прозрачные ответы, поскольку в отношении публичного лица, к примеру, политика, требования прозрачности выше - мы все знаем это и с этим надо смириться", - сказала президент Грибаускайте.

Автомобиль в феврале 2016 года приобрела компания Рамунаса Карбаускиса Agrokoncernas. Уже на следующий день он был продан в лизинг матери Килдишене Владиславе Микалаускене, которая якобы разрешила пользоваться машиной стоимостью почти 47 000 евро.

Сначала Килдишене уверяла, что ничего плохого не сделала, но потом заявила, что решила отказаться от этой машины и купить собственную.

Килдишене является заместителем Карбаускиса в парламентской фракции и вместе с ним работает в Комитете по культуре. Карбаускис отрицает, что его и Килдишене связывают какие-то более близкие отношения, однако он так и не пояснил, зачем был заключен такой путанный договор о продаже автомобиля через его Agrokoncernаs матери Килдишене, которая за дочь платила по 1000 евро в месяц.

Подозрительную историю с покупкой машины в лизинг будет рассматривать Государственная налоговая инспекция и Главная комиссия по служебной этике.