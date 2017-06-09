Грибаускайте обещает Украине помочь блокировать инициативы Nord Stream 2

Украина, Польша и Балтийские страны заявляют, что газопровод, продолженный по дну Балтийского моря, усилит зависимость Евросоюза от газа российского "Газпрома", который уже поставляет газ трети Европы.

Газопровод также снизит важность Украины как транзитной страны, а это нанесет удар по прозападному правительству, столкнувшемуся с военным и экономическим давлением Москвы.

Этот вопрос в пятницу, в восточном городе Украины Харькове Д. Грибаускайте обсудила с президентом Украины Петром Порошенко.

"Украина достаточно открыто просит помощи в блокировании различных вопросов, связанных с этим проектом, и мы, несомненно, делали это до сих пор", - сказала Д. Грибаускатйе журналистам в пятницу.

"Мы относимся критически, и очевидно, что будем оценивать этот проект в большей степени как политический, чем как экономический", - сказала она.

По словам дипломатов, Еврокомиссия сейчас готовит мандат для начала переговоров с Россией по газопроводу. Литовские должностные лица не одобряют такие переговоры и призывают как можно быстрее изолировать Россию.

Сторонники проекта Nord Stream 2 считают, что он снизит цену на газ. Этот проект "Газпром" реализует совместно с германскими, французскими и австрийскими компаниями.