Грибаускайте не сомневается в законности запрета на импорт электроэнергии с Островецкой АЭС

"У нас (проблем - ELTA) не будет, поскольку это не только энергетика, не только электроэнергия, но и вопрос нацбезопасности. Поэтому наше решение легитимное, мы будем его соблюдать", - сказала Грибаускайте.

Находящийся с визитом в Литве еврокомиссар, отвечающий за энергетику, Марош Шефчович сказал Verslo žinios, что запрет на импорт электроэнергии из третьих стран должна оценить Всемирная торговая организация (ВТО).

Парламент Литвы принял решение ограничить импорт электроэнергии с Островецкой АЭС.