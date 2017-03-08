Грибаускайте надеется на поддержку оппозиции

"Пакет или корзина стратегических реформ большая, поэтому здесь важно, чтобы сейм работа не только очень слаженно, но и профессионально, а правительство должно не только знать или хотеть, но и уметь подготовить реформы, убедить общественность в том, как можно добиться результатов", - сказала Д. Грибаускайте после встречи.

Она выделила четыре сферы, где ждут важнейшие дела и вызовы - это реформа общественного сектора и более прозрачное управление государством, задачи, необходимые для обеспечения социальной безопасности людей, военная и энергетическая безопасность.

Она отметила, что весной нужно сконцентрироваться на реформе публичного сектора, чтобы положить конец эпохе номенклатурного управления.

По словам Д. Грибаускайте необходимы реформы железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, лесничеств, Центра регистров, однако людям следует объяснить, как будут проходит эти реформы.

Президент также отметила важность отказа от дублирующих функций государства и реформы системы образования - как ВУЗов, так и профессионального обучения.

"Необходимость обновления очевидна в Главной комиссии по служебной этике и в Главной избирательной комиссии", - отметила она.

Весенняя парламента сессия начнется 10 марта.