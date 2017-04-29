Грибаускайте: на переговорах по Brexit важно и защитить свои интересы

По словам президента, Великобритания останется важной частью Европы, даже не находясь в ЕС. Это близкий политический и экономический партнер, с которым мы связаны и крепкими человеческими узами. Поэтому в переговорах важно и защитить свои интересы, и найти новые решения, которые позволят тесно сотрудничать в будущем.

Возможностью свободно жить, учиться и работать в Великобритании воспользовалось более 3 миллиона европейцев, поэтому защита их прав – один из важнейших приоритетов в переговорах ЕС. Главы стран договорились стремиться к тому, чтобы положение граждан ЕС, находящихся в Великобритании, не ухудшилось. Также в переговорах будут стремиться обеспечить, чтобы после того, как она уйдет из ЕС, не образовался правовой вакуум, осложняющий условия для бизнеса. Великобритания является значительным экспортным партнером Литвы и пятой по величине экономикой в мире, поэтому для Литвы важно сохранить тесные экономические связи, защитить основные свободы ЕС.