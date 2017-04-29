Грибаускайте: на переговорах по Brexit важно и защитить свои интересы

 (28)
ru.DELFI.lt
суббота, 29 апреля 2017 г. 16:49
Главная цель Литвы – обеспечить, чтобы после ухода Великобритании из ЕС, проживающие в этой стране граждане Литвы сохранили имеющиеся права и не дискриминировались, утверждает президент Даля Грибаускайте, принимающая участие в Совете глав Европы, где лидеры 27 стран ЕС ведут переговоры в преддверии ухода Великобритании из ЕС.
D. Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам президента, Великобритания останется важной частью Европы, даже не находясь в ЕС. Это близкий политический и экономический партнер, с которым мы связаны и крепкими человеческими узами. Поэтому в переговорах важно и защитить свои интересы, и найти новые решения, которые позволят тесно сотрудничать в будущем.

Возможностью свободно жить, учиться и работать в Великобритании воспользовалось более 3 миллиона европейцев, поэтому защита их прав – один из важнейших приоритетов в переговорах ЕС. Главы стран договорились стремиться к тому, чтобы положение граждан ЕС, находящихся в Великобритании, не ухудшилось. Также в переговорах будут стремиться обеспечить, чтобы после того, как она уйдет из ЕС, не образовался правовой вакуум, осложняющий условия для бизнеса. Великобритания является значительным экспортным партнером Литвы и пятой по величине экономикой в мире, поэтому для Литвы важно сохранить тесные экономические связи, защитить основные свободы ЕС.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Грибаускайте: на переговорах по Brexit важно и защитить свои интересы (28)

D. Grybauskaitė
Главная цель Литвы – обеспечить, чтобы после ухода Великобритании из ЕС, проживающие в этой стране граждане Литвы сохранили имеющиеся права и не дискриминировались, утверждает президент Даля Грибаускайте, принимающая участие в Совете глав Европы, где лидеры 27 стран ЕС ведут переговоры в преддверии ухода Великобритании из ЕС.

Трамп похвалил Литву (384)

Donaldas Trumpas
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с удовлетворением отметил обязательство Литвы по увеличению оборонного бюджета и выделению в следующем году на нужды обороны предусмотренных НАТО 2% от внутреннего валового продукта.

Комиссия Сейма Литвы предлагает начать импичмент Пукасу (17)

Kęstutis Pūkas
Специальная комиссия сейма предлагает начать процесс импичмента в отношении члена сейма Кестутиса Пукаса, обвиненного в сексуальных домогательствах, подтвердила BNS председатель комиссии и представитель "крестьян" Довиле Шакалене.

Степонавичюс покидает Движение либералов, но остается в Сейме политику предъявлены подозрения (5)

Gintaras Steponavičius
Член Сейма Гинтарас Степонавичюс, которому предъявлены подозрения по делу о политической коррупции, решил выйти из фракции Движения либералов и из партии, но слагать депутатские полномочия не намерен.

Президент: интернет-голосование не обеспечит секретность и безопасность (70)

Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что голосование в Литве по интернету не сможет обеспечить секретности и безопасности.
Facebook друзья
Rambler's Top100