Грибаускайте: Литва доверяет новой администрации США

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BNS
четверг, 9 февраля 2017 г. 19:05
Соединенные Штаты демонстрируют, что выполняют обязательства перед своими партнерами, поэтому Литва полностью доверяет новой администрации США, говорит президент Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я всегда говорю: давайте смотреть, не что говорится, давайте смотреть, что делается. А делается очень многое: и сегодня, и во вторник мы видели военных Соединенных Штатов на нашей территории. В Польше только что появилось более 4000 военных США возле границы с Литвой, очень близко, чтобы можно было в случае необходимости и нам помочь, мы видим технику, которая прибывает в Европу по морю. Так что реально дела обстоят так, как мы и рассчитывали, и какие были обязательства прежней администрации", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в Риге.

"Мы доверяем новой администрации, что бы ни происходило в общественном пространстве, что бы ни говорилось", - добавила президент.

Вместе с президентами Латвии и Эстонии Д. Грибаускайте на следующей неделе в Мюнхене должна встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом. Президент говорит, что "у нас есть, что сказать и о чем попросить".

"У нас будет прекрасный повод сформулировать свою точку зрения, свои потребности и рассказать о том, что мы делаем сами. Потому что именно страны Балтии - это пример того, как можно быстро инвестировать в свою оборону", - отметила глава государства.

На совместной пресс-конференции президентов стран Балтии и Германии Д. Грибаускайте еще раз выразила благодарность и руководству Германии - президенту Йоахиму Гауку, и канцлеру Ангеле Меркель за помощь в плане направления германских военных в дислоцируемый в Литве международный батальон НАТО и за "взятое на себя политическое лидерство".

Она подчеркнула, что Литве прежде всего следует самой инвестировать в свою безопасность и только в таком случае ожидать помощи от партнеров.

Германия осуществляет руководство создаваемым в Литве батальоном НАТО. Руководство размещаемыми в Латвии, Эстонии и Польше подобными единицами осуществляют Канада, Великобритания и США.

В Литве с 2014 года США разместили примерно роту своих военных. Для участия в учениях здесь также будет часто бывать батальон из размещаемой в этом году в Польше бригады.

Президент выражает надежду, что литовский Сейм уже на следующей неделе на своей внеочередной сессии рассмотрит договор о статусе американских военных в Литве.

BNS
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