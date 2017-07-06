Грибаускайте говорила с Трампом о безопасности региона и Островецкой АЭС

Пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте сказала BNS, что Грибаускайте обсудила эти темы на общей встрече лидеров.

"По словам главы страны, активная роль США - краеугольная для безопасности всей Европы. Перед лицом военной и неконвенциональной угрозы со стороны России военные самой мощной державы в мире - США -

и дислоцированная в регионе техника являются наилучшим средством сдерживания. По словам главы страны, вклад США необходим и для обеспечения воздушной обороны в регионе", - сказано в пресс-релизе.

"Сегодня в Варшаве у всех представителей Восточной Европы и всех стран нашего региона еще раз была возможность говорить, встретиться и высказать свое мнение президенту Трампу. Мы уже один раз говорили с ним в Брюсселе, а сейчас выпала удачная возможность показать и объяснить нашу специфику, рассказать об угрозах и о том, на что мы надеемся от США", - сказано в комментарии президента.

По ее словам, от США слышатся не только обещания, но есть и реальные дела в вопросе безопасности региона.

"Мы ясно слышим не только заверения в безопасности, но и видим конкретные результаты. Это увеличенный на 40% бюджет на сдерживание для восточного фланга. Мы видим, что в Литве и в странах Балтии дислоцированы американские военные. Мы слышим и знаем, что это будет, это касается увеличения контингента в нашей стране во время учений "Запад 2017". Мы видим реальные результаты, которые обеспечивают нашу безопасность", - сказала Грибаускайте.

Грибаускайте говорила также и об угрозе, которую представляет Островецкая АЭС.

"Глава Литвы также обратила внимание президента США и других стран на то, что "Росатом" строит небезопасную АЭС в Беларуси. В случае аварии на этой станции пострадают 16 европейских столиц. И АЭС, и газопровод Nord Stream 2 могут быть использованы Россией как орудие неконвенционного шантажа", - сказано в сообщении.

Глава страны также упомянула, что Литва готова увеличить число военных в операции anti-ISIS, которую возглавляет США, в миссии НАТО в Афганистане и в миссии ООН в Мали.

Дональд Трамп в Польшу приехал перед встречей стран большой двадцатки в Германии. Некоторые наблюдатели утверждают, что этой встречей Варшава будет пытаться показать свое лидерство в регионе как противовес блоку Германии и Франции в ЕС.

Страны Восточной Европы были обеспокоены тем, что во время предвыборной кампании Трамп обещал улучшить связи с Россией и умалял роль НАТО, называя Альянс пережитком,а недавно на встрече в Брюсселе не высказал поддержки в адрес принципа коллективной обороны.

Однако дипломаты обращают внимание на то, что визиты представителей новой администрации США в регион в последнее время участились. В мае с визитом в Литве находился министр обороны США Джеймс Мэттис, в апреле в Эстонию с визитом прибыл спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан. В конце июля в Эстонию на встречу с президентами стран Балтии с визитом прибывает вице-президент США Майк Пенс.

Российский "Росатом" в 50 км от Вильнюса, в Островце, строит АЭС. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без учета требований безопасности.

