Грибаускайте готовится к поездке в Варшаву и встрече с Трампом

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BNS
вторник, 4 июля 2017 г. 10:08
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг в Варшаве примет участие в саммите глав государств Восточной и Центральной Европы с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Администрация президента во вторник распространила сообщение для печати, в котором утверждается, что визит Д.Трампа "расценивается как стремление показать особенное внимание к безопасности стран Балтии и Восточной Европы, а также ещё раз сказать об обязательствах США по коллективной обороне НАТО".

На саммит прибудут главы 12 государств регионов, расположенных у берегов Адриатического, Балтийского и Чёрного морей.

В конце июля в Эстонии намечается встреча президентов стран Балтийского моря с вице-президентом США Майком Пенсом.

В странах региона Балтийского моря вызвали обеспокоенность заявления президента США Дональда Трампа об "отжившем" НАТО, а недавно во время визита в Брюссель он не выказал открытой поддержки принципов коллективной безопасности.

Однако дипломаты также обращают внимание на тот факт, что визиты официальных лиц новой администрации в регион в последнее время участились. В мае Литву посетил министр обороны США Джеймс Маттис, в апреле в Эстонию приезжал председатель ПАлаты представителей Пол Райан.

BNS
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