Грибаускайте готовится к поездке в Варшаву и встрече с Трампом

Администрация президента во вторник распространила сообщение для печати, в котором утверждается, что визит Д.Трампа "расценивается как стремление показать особенное внимание к безопасности стран Балтии и Восточной Европы, а также ещё раз сказать об обязательствах США по коллективной обороне НАТО".

На саммит прибудут главы 12 государств регионов, расположенных у берегов Адриатического, Балтийского и Чёрного морей.

В конце июля в Эстонии намечается встреча президентов стран Балтийского моря с вице-президентом США Майком Пенсом.

В странах региона Балтийского моря вызвали обеспокоенность заявления президента США Дональда Трампа об "отжившем" НАТО, а недавно во время визита в Брюссель он не выказал открытой поддержки принципов коллективной безопасности.

Однако дипломаты также обращают внимание на тот факт, что визиты официальных лиц новой администрации в регион в последнее время участились. В мае Литву посетил министр обороны США Джеймс Маттис, в апреле в Эстонию приезжал председатель ПАлаты представителей Пол Райан.