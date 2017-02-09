Граужинене решила вернуться в парламент

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 15:03
Бывший депутат парламента Лорета Граужинене снова решила стать кандидатом. Она зарегистрировалась как кандидат в парламент на выборах в Аникщяйско-Паневежском избирательном округе.
Loreta Graužinienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Граужинене зарегистрировалась как независимый кандидат, ранее она покинула ряды членов Партии труда. Политик сказала DELFI, что такое решение приняла потому, что парламент нуждается в опытных политиках.

"За это время я отдохнула, наблюдала за политическими процессами, я вижу, что парламенту нужен опытный политик.

Я думаю, что я способна помочь осуществлению тех решений, в которых нуждаются жители Литвы. Я думаю, что у меня есть что сказать людям, у меня есть опыт. Один человек какие-то новшества не принесет, но если решительный премьер или большинство представят нужные решения, проекты законов, у меня есть опыт, я могла бы существенно поучаствовать в подготовке закона. Но это одномандатный округ, основная задача здесь - помощь району, людям этого края, решение их проблем, поэтому специфика работы несколько иная", - сказала Граужинене.

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Политика

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