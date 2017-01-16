Госсовет по обороне Литвы утвердил приоритеты разведки в этом году

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 12:35
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В понедельник на заседании Государственного совета по обороне (ГСО) были утверждены приоритеты и информационные потребности разведки в этом году.

Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Живиле Шатунене не детализировала тему, однако отметила, что установление приоритетов для разведывательных ведомств "помогает нам лучше обеспечивать национальную безопасность, поскольку работа служб направляется, а ресурсы выделяются на борьбу с новейшими, наиболее актуальными угрозами".

"Почти все, что обсуждалось на заседании ГСО, является секретной информацией. Как мы понимаем, такая информация очень интересовала бы службы других стран, у которых есть враждебные интересы в отношении Литвы, поэтому ради нашей общей безопасности я бы не хотела говорить о том, что будет приоритетным", - сказала Ж. Шатунене журналистам в президентском дворце.

Потребности и приоритеты разведки утверждаются ГСО каждый год. Это секретный документ, распределяющий технические задачи между разведывательными ведомствами - Департаментом госбезопасности и Вторым департаментом оперативных службы при Минобороны.

"Это определенные угрозы, опасности, тенденции, на которые службы уже обратили внимание, после соответствующего перераспределения ресурсов и концентрации аналитической работы, чтобы обеспечить национальную безопасность в кибернетической, энергетической, экономической обороне и др.", - заявила Ж. Шатунене.

ГСО, состоящий из руководителей страны, также обсудил ситуацию в сфере безопасности в целом.

Совет возглавляет президент. В ГСО также входят премьер, спикер, министр обороны и командующий армией.

BNS
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